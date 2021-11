La cantante Jessie J se derrumba al anunciar que ha sufrido un aborto

Más información Channing Tatum deja mal a su exmujer Jenna Dewan por defender a su novia Jessie J

En shock y sumida en una tristeza abrumadora, la cantante británica, Jessie J comunicaba a través de su cuenta personal de Instagram que había sufrido un aborto espontáneo. Una noticia que llegaba por sorpresa ya que pocos conocían que la artista estaba embarazada.

"Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo 'en serio, ¿cómo voy a terminar mi concierto en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle a todo el público que estoy embarazada?'. Ayer por la tarde temía la idea de pasar el concierto sin romperme...", así comenzaba el mensaje que compartía con sus seguidores junto con la fotografía que se tomó el día que se enteró que iba a ser madre. Un comunicado que ha desplazado a todos aquellos que lo leían a la misma ubicación que ha elegido Jessie J en su post. En 'corazón roto', un sentimiento compartido, más que un lugar físico, que sirve y describe a la perfección el momento que está viviendo.

La emoción que sentía al descubrir que iba a ser mamá se reflejaba en sus llorosos ojos, algo muy visible en la imagen de entonces y también presente en las palabras que la acompañan, pero con una sensación totalmente opuesta. Ha sido en su tercera ecografía cuando el médico no ha detectado el latido del corazón del bebe dándole la terrible noticia. "Esta mañana siento que no tengo el control sobre mis emociones. Puede que me arrepienta de haber publicado esto, o quizás no, de hecho, no lo sé. Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evitando el dolor o el duelo, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará", continuaba diciendo Jessie J como reacción a su comunicado.

Consciente de lo que acababa de ocurrir y teniendo muy presente lo que llevaba planeado en su agenda mucho tiempo, añade: "He hecho 2 conciertos en 2 años y mi alma lo necesita., y más aún hoy. Sé que algunas personas pensarán que debería cancelarlo, pero en este momento tengo claridad en una cosa". Ella que comenzó a cantar cuando era muy joven por la alegría que sentía, con el objetivo de llenar su alma y a modo de terapia frente a su amor propio, quiere ahora apoyarse más que nunca en su pasión, la música.

"Sé que soy fuerte y estaré bien" manifestaba la cantante al confesar que había decidido tener un bebé por su cuenta, ya que "la vida es corta". Quedarse embarazada había sido un milagro, dado que un médico le había informado de su imposibilidad de tener hijos. Es por eso, que pese al triste momento que está viviendo, no pierde la esperanza, reconoce que nunca olvidará lo vivido, ni la experiencia por la que estaba pasando, pero que volverá a intentarlo.

Desde la sinceridad y su faceta más honesta se ha abierto públicamente sin ocultar lo que sentía y explicando: "Quiero ser tan yo misma como pueda en este momento. No solo para los fans, sino también para mí y para mi pequeño bebé que ha dado lo mejor de sí".

Reconoce que es consciente de que su dolor no es único, ni nuevo, ya que millones de mujeres de todo el mundo han pasado por lo mismo que ella, e incluso por situaciones peores, siendo esto un elemento conector con todo aquello que conoce y con lo que no.

A modo de protección y con el fin de evitar un mar de lágrimas en el escenario, al tratar de explicar lo que está experimentado, ha elegido la red social para su emotivo discurso calificándola un lugar "más seguro".

"Es el sentimiento más solitario del mundo" declaraba Jessie J al llegar a la parte final de su anuncio. La estrella del pop no ha querido cancelar su concierto de Los Ángeles garantizando que "puede que haga menos bromas, pero mi corazón estará allí", quedando algo claro, que el corazón de cada una de las personas que la vean, estará con ella también.

