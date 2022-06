Jennifer Lopez desvela que no quería cantar con Shakira en la Super Bowl

Ya han pasado más de dos años, pero los amantes de la música latina seguimos impactados con la superactuación que se marcaron Shakira y Jennifer Lopez en el descanso de la Super Bowl 2020. Para muchos ese fue el mejor show de la historia de este evento deportivo, pero ahora, gracias al estreno del documental 'Haltime', sabemos que para JLo no fue así.

Esta semana, la cantante ha presentado en el Festival de Tribeca de Nueva York, una serie producida por Netflix, sobre la carrera de la artista que creció en el barrio más conflictivo de esta misma ciudad: el Bronx.

Aparte de su espectacular vestido lleno de transparencias de Tom Ford, lo más comentado de esta premier fue el momento del documental en el que se ve a JLo hablando con su directora musical, Kim Burse, sobre la planificación de su actuación en la Super Bowl.

Jennifer Lopez no quería cantar con Shakira

"Es la peor idea del mundo"

"Es la peor idea del mundo, que dos personas encabecen la misma Super Bowl. No ha sido una buena idea", asegura Lopez en su conversación con Burse. La cantante de 'On The Floor' estaba en contra de compartir espectáculo con una artista de semejante envergadura, porque ninguna de las dos iba a poder lucirse como la ocasión merecía.

Las quejas de JLo en el documental comienzan al intentar cuadrar los tiempos del show con su equipo: "Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco". "Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile”, lamenta también en este fragmento de la producción audiovisual.

Por suerte, parece que las malas vibraciones de Lopez desaparecieron al comenzar a preparar el show con la cantante de Barranquilla, ya que horas antes de saltar al escenario del Hard Rock Stadium, le dedicó una publicación con un mensaje que nada tiene que ver con las palabras del documental: "Estoy muy emocionada de compartir el escenario contigo esta noche".

Fue todo un éxito

A pesar de las quejas de la artista de origen puertorriqueño, la actuación de estas dos divas, que no llegó a los 15 minutos, fue todo un éxito y no solo por sus canciones -que se elevan a la categoría de himnos- o sus difíciles coreografías, también por el mensaje reivindicativo que compartieron.

Jennifer Lopez y Shakira -junto a sus invitados estelares: Bad Bunny y J Balvin- dieron visibilidad a la comunidad latina de Estados Unidos y su cultura, lanzando un claro mensaje de crítica a las políticas migratorias de Donald Trump.

Aunque esta no fue la única reivindicación que hicieron las consolidadas artistas, la hija de Lopez, Emme Maribel Muñiz -fruto de su relación con Marc Anthony-, apareció en el escenario saliendo de una jaula, para cantar rodeada de otras niñas. Esto, como explica la neoyorquina, "era muy importante para decir a todas las niñas del mundo que alcen su voz".

Estas mismas niñas acudieron al estreno de 'Halftime' y regalaron un ramo de flores a la artista.

