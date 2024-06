Winnie Harlow y otros famosos con vitíligo

El vitíligo es una condición que afecta la pigmentación de la piel, impactando a millones de personas en todo el mundo. Aunque no tiene efectos físicos dañinos, puede afectar significativamente la autoestima y la percepción personal. En la sociedad actual, donde la apariencia a menudo se sobrevalora, vivir con esta enfermedad cutánea puede ser un desafío emocional considerable. Sin embargo, la visibilidad y aceptación de esta condición han aumentado gracias a figuras públicas que han usado su plataforma para promover la belleza en la diversidad.

Uno de los ejemplos más destacados es Winnie Harlow, la primera modelo profesional con vitíligo. Desde su aparición en Americas Next Top Model, Harlow ha desafiado los estándares tradicionales de belleza y ha educado al público sobre esta condición. Su carrera no solo ha florecido en la industria de la moda, sino que también ha sido una voz poderosa para la autoaceptación y la confianza. Inspirados por su valentía, hoy, Día Mundial del Vitíligo, exploramos las historias de otros famosos que viven con este trastorno autoinmunitario crónico, demostrando que esta condición no define quiénes son ni limita su capacidad para triunfar.

Winnie Harlow | Gtres

Silvia Abril

La actriz y comediante española Silvia Abril es uno de los rostros conocidos de nuestro país diagnosticados de vitíligo. La que fue concursante de Tu Cara Me Suena, por suerte, no tuvo problemas de autoestima debido a esta condición, ya que ni siquiera supo que la tenía hasta que decidió ser madre. Cuando ella y su marido, Andreu Buenafuente, buscaban tener un hijo, la humorista acudió al médico de forma recurrente y en unas de esas visitas le detectaron unas manchas blancas en el cuello que se debían al vitíligo y no a los efectos del sol en la piel como ella creía.

Silvia Abril | Gtes

Michael Jackson

Michael Jackson, uno de los artistas más icónicos de todos los tiempos, también vivió con vitíligo. A lo largo de su carrera, Jackson fue objeto de especulaciones sobre su cambio de color de piel, hasta que en una entrevista con Oprah Winfrey en 1993, confirmó que padecía esta condición. Su historia sigue siendo una de las más conocidas y ha ayudado a visibilizar el vitíligo a nivel mundial.

Michael Jackson | Gtres

Holly Marie Combs

Conocida por sus papeles en Embrujadas y Pequeñas Mentirosas, Holly Marie Combs también tiene vitíligo, no obstante, muchos de sus fans lo desconocen, puesto que solo es visible en sus manos y se las maquillan en cada rodaje. Combs ha hablado abiertamente sobre su condición y otras enfermedades autoinmunes que padece.

Holly Marie Combs | Getty Images

Jon Hamm

El actor Jon Hamm, famoso por su papel en Mad Men, también vive con vitíligo. Aunque Hamm no habla frecuentemente su condición, ha abordado el tema en algunas entrevistas. En una de estas confesó que fue el estrés el detonante de la enfermedad que le provoca falta de pigmentación en sus manos. Al igual que Combs, cuando tiene que grabar se las maquillan, por lo que puede que haya pasado inadvertido.

Jon Hamm | Getty Images

Krizz Kaliko

El rapero, cantante y compositor Big Krizz Kaliko es, junto a Winnie Harlow, uno de los rostros del vitíligo, visibilizándolo tanto en sus letras como en entrevistas. Su álbum debut de 2008 lleva el nombre de esta condición. En la canción principal, Kaliko reflexiona sobre las dificultades que enfrentó al crecer con esta enfermedad y sus logros desde entonces. "Me hizo más popular que todos los demás, porque nadie más se parecía a mí", explicó en las redes. En su caso, le afecta en la cara.