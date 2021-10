La aplaudida reflexión de Ana Morgade sobre la diversidad corporal tras posar con un portatrajes

Han pasado poco más de siete meses desde que Ana Morgade se convirtiera en mamá por primera vez junto a su pareja, Pablo Martín Jones. Pese a que la presentadora se ha mostrado bastante discreta en cuanto a la publicación de fotografías relacionadas con su reciente maternidad, sí que hemos podido ser testigos de alguna que otra tierna imagen junto a su pequeña Martina.

Sin embargo, el motivo por el que ahora mismo está en boca de todos se debe a la aplaudida reivindicación que ha hecho a través de sus redes sociales. Y es que, este pasado domingo, la actriz acudía a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), un evento donde posó en la alfombra verde con un look que no dejó indiferente a nadie.

''Sí, es un portatrajes'', son las palabras con las que la cómica ha comenzado explicando el porqué de su decisión. ''Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", ha continuado relatando.

La madrileña ha confesado que durante mucho tiempo ha posado con ''ropa que no me encajaba muy bien'', creyendo que era su cuerpo ''el equivocado'', cuando realmente era ''mi actitud la errónea''. Un equívoco pensamiento del que ahora afirma que ''mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia''.

Pese a que es consciente de que no puede cambiar lo que es considerado como un cuerpo aceptable o no, así como tampoco su ''autoestima de un día para otro'', ''se merece que lo mime un poco'', y más aún tras haber sido mamá.

Su aplaudida elección con la que ha reivindicado la normalización de todo tipo de cuerpos viene porque ''dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje… Y voilà''. Así que, ''aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto''.

Un aclamado alegato por el que ha recibido la ovación de sus seguidores que no han dudado en dejarle una infinidad de comentarios.