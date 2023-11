Violeta Mangriñán, el triste motivo por el que no le gusta la Navidad: "El hermano de mi padre murió el día de Nochebuena"

La Navidad está a la vuelta de la esquina y son muchos los influencers que ya están llenando sus perfiles sociales de decoración. Sin embargo, en el caso de Violeta Mangriñán, son fechas complicadas por un motivo familiar que ahora ha querido desvelar.

La influencer ha compartido con sus seguidores la desilusión que tiene por esta época del año. Ha publicado una foto en sus stories de Instagram donde ha mostrado que le ha llegado un árbol navideño, ilusionada porque su hija lo vea: "Estoy deseando ver la cara de Gala".

Con el nacimiento de la pequeña Gala -que este verano ha cumplido un año-, la influencer ha formado una familia junto al cantante Fabio Colloricchio. Actualmente está embarazada de su segunda hija, a la que llamarán Gia.

Violeta ha desvelado que no le gusta esta festividad, pero que no pierde la esperanza de que, con la llegada de sus hijas, vuelva su espíritu navideño: "Sabéis muy bien que no me gusta la Navidad pero con Gala y Gia creo que van a cambiar las cosas".

Violeta Mangriñán enseña las cajas dónde le ha llegado su árbol de Navidad | Instagram

Con motivo de la llegada del árbol de Navidad para comenzar a decorar la casa, la creadora de contenido ha desvelado a sus seguidores el porqué no le gustan estas fechas. Para ello, ha publicado una conversación en la que un seguidor le pregunta por el motivo de su desilusión en esta época del año. "El hermano de mi padre murió en un accidente de moto el día de Nochebuena", ha sido la respuesta de la influencer. Aún así, ha asegurado que su madre siempre ha intentado que, tanto ella como su hermana Lila, no pierdan la ilusión por estas fechas tan especiales: "Mi madre siempre se ha encargado de que tengamos espíritu navideño".

A raíz del fallecimiento de su tío, la influencer ha perdido la ilusión por la Navidad, también por la pérdida de otros familiares con en paso de los años. "Siempre han sido fechas agridulces y además posteriormente falleció otro hermano, mis iaios y ya...", ha afimado Violeta.

Violeta Mangriñán muestra una captura de pantalla hablando con un seguidor sobre el motivo de su desilusión por la Navidad | Instagram

Violeta enseña diariamente a su familia a través de redes sociales, sobretodo a su pareja y a su hermana, pero la gran protagonista de sus publicaciones es su hija Gala. La pequeña aparece de forma muy divertida, bailando, la mayoría de veces canciones de su padre, y siempre sonriendo en las fotos. Gala es una niña muy alegre y así lo afirma Violeta a sus seguidores cada día, mostrando la felicidad que ha llevado la pequeña a la casa.