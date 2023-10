Violeta Mangriñán, ingresada de nuevo por una infección de oído y gripe A: "De vuelta en el hotel en el que nadie quisiera estar"

Violeta Mangriñán está lidiando con unos días en los que su salud está empeorando. Después de acudir al hospital por altas fiebres y lo que parecía ser un resfriado común, la influencer ha tenido que acudir de nuevo de urgencias por complicaciones.

Ella misma ha ido haciendo partícipes a sus seguidores de su evolución, pero la preocupación ha ido en aumento al tener que quedarse ingresada en el hospital con un diagnóstico de infección de oído y gripe A.

"Esta tarde han vuelto las fiebres altas, pero esta vez he empezado a vomitar sin parar hasta el agua que bebía y me he orinado encima dos veces. Me muero de la vergüenza, pero es la realidad", ha comenzado relatando en sus historias.

Cabe recordar que la valenciana se encuentra de casi 7 meses de embarazo, por lo que cualquier complicación en su salud tiene que ser mirada con lupa para que no repercuta en su bebé. "Evidentemente tenía una infección bastante grave de oído, sumado a la gripe A. Me han puesto antibiótico y, si todo evoluciona bien, el sábado me darán el alta. Gia está bien", ha sentenciado.

De vuelta "en el hotel en el que nadie quisiera estar" -como ella misma ha calificado al hospital- Violeta se recupera con el apoyo de sus seguidores y el cuidado y cariño de su círculo más cercano y, por su puesto, de su hermana. Un hospital que, como ella misma ha confesado, le trae muy buenos recuerdos, ya que allí dio a luz a Gala y también tiene pensado que nazca Gia.

Este revés de salud ha hecho que la influencer haya tenido que paralizar por completo su agenda profesional. "Esta semana tenía cuatro rodajes, dos eventos y un viaje, probablemente de las semanas con más curro del mes. De poco me ha servido organizarme".

Sin embargo, para ella la salud es más importante que el trabajo y en situaciones así es cuando se da cuenta de la suerte que tiene: "Esto es algo insignificante, pero aún así me hace darme cuenta de lo tan importante que es y pocas veces lo tenemos tan presente".