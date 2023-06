La vida de Miguel Herrán: El actor español que pasó de ser un desconocido a ganar un Goya

Sea por suerte o porque el destino así lo quiere, hay encuentros que te cambian la vida. "Yo era el típico chaval nini. No quería trabajar, no quería estudiar", afirmó Miguel Herrán en una entrevista para la revista Icon, pero todo cambió una noche de madrugada en la que, junto con sus amigos, se cruzaron por Madrid con el actor y director de cine Daniel Guzmán.

El famoso buscaba protagonista para su película 'A cambio de nada' y vio algo en Herrán, más allá de las nulas ganas de vivir que tenía el joven. "Nos ofreció la película y yo le dije que se la hacía gratis, mi única motivación era echarme unas risas y vacilar al arquitecto de 'Aquí no hay quien viva' a las tres de la mañana", afirmó el actor.

Sin saber qué significaba un casting, pasó hasta cuatro, porque aunque el joven se tomó el proceso de manera jocosa, el director siguió dándole oportunidades hasta que todo salió adelante. Algo que no sabía es que, tras ese papel, su "padrino" le abriría un mundo nuevo para el que sí tendría ganas de vivir.

Los inicios de Miguel Herrán en la gran pantalla

El papel de Darío fue uno de los muchos que encarnaría tras su éxito, uno que puso patas arriba su vida y lo llevó tan lejos que hasta le hizo ganar un Premio Goya en 2016 como Mejor Actor Revelación. En la gala se ganó la admiración del público tras su emotivo discurso en el que le agradeció enormemente la oportunidad al director, con frases tan profundas como: "Me has dado una vida, Daniel".

Empezó una trayectoria imparable que prosiguió con su fichaje en largometrajes como '1898: Los últimos de Filipinas' o 'El Guardián Invisible', hasta que llegó uno de los papeles más relevantes de sus andaduras como artista y con el cual se ganó el reconocimiento internacional. Durante cinco temporadas se convirtió en Río, uno de los miembros de la banda justiciera de la serie 'La Casa de Papel' y en la que conoció a gente tan importante como a su futura cuñada, María Pedraza.

Todos sus proyectos más recientes han sido cinematográficos, como su papel en la producción española 'Hasta el cielo' y sus recientes apariciones en 'Modelo 77' y 'Canallas'.

La vida de Miguel Herrán: Amistad, dramas y mucha sinceridad

Sus diferentes proyectos le han llevado a trabajar con una gran cantidad de personas, entre las que ha fraguado relaciones tan sólidas como la que derivó del noviazgo ficticio entre él y Úrsula Corberó, pues Río y Tokio eran una de las parejas más queridas de la mítica serie, una profunda amistad que traspasó la pantalla.

A pesar de tener un renombre en la industria, la fama y el dinero se han convertido en obstáculos para su felicidad, aunque no ha aislado nunca sentimientos, siempre ha optado por hacerlos públicos y concienciar a sus seguidores de que él también es humano y que estar en lo alto, no significa tenerlo todo. "Que sí! Que soy famoso, gano mucho dinero y mi vida es la puta hostia! Y me encanta mi vida. Pero no existe una fórmula de la felicidad, no por estar hoy aquí arriba todo va a ser bueno...", escribía sincero Herrán.

También le hemos podido ver llorar al atravesar etapas dolorosas, como la que experimentócuando un incendio calcinó por completo su casa. Pero, más allá de su parte vulnerable, también le vemos disfrutar de su pasión, las motos, y del amor que siente por sus perros.

Miguel Herrán y Celia Pedraza: Padres por primera vez

Y aunque siempre muestra todas sus caras, de su vida amorosa poco se sabe. Compartió unos años de su vida con la actriz española Sandra Escacena, protagonista del film de terror 'Verónica'. Su relación empezó de forma discreta en 2019, pero acabó tiempo después, hasta que volvió a encontrar el amor a principios de 2023 con Celia Pedraza, profesional del derecho y hermana de María.

No se sabía nada de su unión hasta que ambos asistieron juntos en marzo al Gran Premio de Portugal de Motociclismo, pero no ha sido hasta su último post en Instagram que la pareja ha confirmado su noviazgo. Y no solo ha servido para esto, sino que además han expresado al mundo que su primer hijo en común está en camino.

"@celiapedraza_ me ha hecho el mayor regalo de mi vida.. vamos a ser padres", contaba en la publicación, un embarazo sorpresa que marcará nuevamente un antes y después en su vida.