Miguel Herrán explica cómo se encuentra tras el incendio de su casa

Este pasado 8 de abril Miguel Herrán tuvo que hacer frente a uno de los momentos más angustiosos de su vida al ser testigo de cómo su casa ardía en llamas.

Una tristísima y desafortunada noticia de la que el famoso actor de 'La Casa de Papel' nos hizo partícipes a través de sus redes junto a un demoledor vídeo donde mostraba su domicilio arrasado por el fuego.

Sin poder contener las lágrimas y con un llanto desgarrador, pudimos escuchar a un desesperado Miguel gritar desconsolado y sin dar crédito de lo sucedido un ''no me lo puedo creer, mi casa''.

Una impactante y desoladora grabación que generó una disparidad de opiniones en el universo 2.0 pues fueron muchos los que se preocuparon y se solidarizaron con el intérprete que, desgraciadamente, tuvo que presenciar el incendio de su hogar.

Sin embargo, muchos otros también cuestionaron la actitud que adoptó con respecto a la situación pues algunos no entendieron que lo primero que hiciese al ver su domicilio en llamas fuese compartir un clip en su perfil.

Minutos más tarde de sorprender con los sobrecogedores vídeos, Herrán compartió una nueva grabación donde enseñaba cómo todos sus enseres han quedado devorados por el fuego y como los objetos que formaban parte del mobiliario de la casa habían quedado completamente carbonizados.

Miguel Herrán muestra cómo ha quedado su casa tras el incendio | Instagram

Tras ello, la revista '¡HOLA!' se puso en contacto con el que interpretara a 'Río' en la exitosa serie para conocer cómo se encontraba tras lo sucedido: ''He ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación!'', le confesaba al mencionado medio.

Afortunadamente, Miguel salió indemne del incendio y este pasado domingo pudimos ver al actor bastante más tranquilo en sus historias tras encontrar cobijo entre el amor de sus perritos.

Seguro que te interesa...

Miguel Herrán aclara por fin el mensaje y las imágenes que tanto preocuparon a sus seguidores: "Es lo mínimo que os merecéis por todo"