Vicky Martín Berrocal, sobre el momento que vive: "Ha sido el año más bonito de mi vida"

Que Vicky Martín Berrocal está en su mejor momento no es ningún secreto. La diseñadora acaba de recoger un Ondas por su podcast A Solas Con…; un día muy especial en el que ha lucido un vestido nude de su propia firma y, como no podía ser de otra forma, su mejor sonrisa.

"No me lo creo, no soy consciente", han sido sus primeras palabras para los micrófonos de Europa Press tras pisar la alfombra roja del evento. Un galardón tras el que ha querido agradecer a las 10 invitadas que confiaron en su proyecto y que le han hecho llegar hasta aquí: "No sabían dónde venían, no tenían ninguna referencia, solo confiaron en mí. No les podía mostrar nada, no había nada. Hoy es más fácil, la gente que quiere hablar desde las tripas, que vengan".

Vicky Martín Berrocal en los Premios Ondas | Gtres

Tras este éxito innegable, Vicky tiene pensado tomarse el verano para descansar y "coger fuerzas" para todo lo que viene en septiembre. "Te diría que es el mejor momento de mi vida. Siempre he agradecido el momento que he vivido, de todo saco algo maravilloso", se ha sincerado. Sin embargo, como ella misma ha confesado, desde que sopló las velas por su 50 cumpleaños, todo ha sido increíble: "Ha sido el año más bonito de mi vida".

Eso sí, no ha querido olvidar otros momentos laborales en los que también estuvo rodeada de éxito: "También me apasiona el momento cuando empecé con la moda flamenca, con la moda fue un sueño. He cumplido muchos sueños, pero este no sé, soy muy consciente de lo que hago, ya no me arrastra nada… La vorágine, la locura de la vida no me arrastra (…) Antes pensaba que era libre, pero hoy soy más libre que nunca".

Y es que, más allá del ámbito profesional, durante este año, la diseñadora ha sido relacionada sentimentalmente con Enrique Solís. Un campo en el que no piensa entrar de forma pública, dejando sus relaciones relegadas a un segundo plano: "Feliz, todo en orden, todo bien en la vida". Pocas palabras, pero una sonrisa: "De eso no hablo".