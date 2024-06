La respuesta de Alba Díaz cuando le preguntan por su madre, Vicky Martín Berrocal, y Enrique Solís

Desde hace un mes, suenan con fuerza rumores de ruptura entre Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís; rumores de los que ellos mismos no han querido pronunciarse, pero que han cobrado mucha fuerza tras la última reflexión del empresario hace tan solo unos días.

"Han pasado muchas cosas en este año: he amado -a veces instantes y en otras ocasiones para toda la vida-, aunque también me he roto por la mitad, pero justo después de ese momento, al levantarme -hay más motivos para continuar que para tirar la toalla-, he disfrutado y reído más que nunca", escribía como reflexión sobre su último año.

Por su parte, la diseñadora no ha dado ningún tipo de detalle sobre su situación sentimental. Y, en la misma línea, su hija, Alba Díaz, también ha querido ser discreta respecto a la intimidad de su madre. "Ya sabéis que yo os dije un día que solo os iba a hablar de mí, porque nadie puede hablar de mi vida mejor que yo, igual que nadie puede hablar mejor de la vida de mi madre que mi madre", ha confesado para los micrófonos de Europa Press. Y, antes que cambiar de tema, ha sentenciado respecto a la relación de Vicky y Enrique: "No sabría qué contestar…".

Alba Díaz en Sevilla | Gtres

Con estas palabras, sigue siendo una incógnita si la diseñadora y el empresario han roto su relación o si, por el contrario, continúan juntos con total discreción. De lo único que ha querido hablar Alba es de su felicidad y de cómo pasará este verano entre viajes: "Algunos que otros, pero siempre en España, que adoro España y tiene mucho que ofrecer".