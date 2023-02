La emoción de Vicky Martín Berrocal por el reencuentro entre su ex 'El Cordobés' y su padre tras 54 años sin relación

"¡La foto de mi VIDA!". Estas son las cinco palabras con las que Manuel Díaz 'El Cordobés' ha compartido públicamente sus sentimientos al haber materializado por fin el acercamiento que vivió hace unos meses con su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', después de años de distanciamiento y muchos sinsabores.

Un reencuentro muy especial en el que no faltaron el cariño, la complicidad y las sonrisas, innegables en la imagen abrazados que el marido de Virginia Troconis publicaba en sus redes sociales coincidiendo con el Día de San Valentín, presumiendo de un amor único, el de su progenitor, que ha tardado 54 años en poder sentir en primera persona. Una esperada foto en la que Vicky Martín Berrocal no ha podido ocultar su felicidad, comentando: "Y la de todos los que te queremos!!!!", en respuesta al sentido pie de foto y en la que su hija Alba Díaz, emocionada, ha asegurado "te amo y me encanta verte feliz, te lo mereces...".

Pocas horas después de confirmar su esperadísimo acercamiento, que comenzó a fraguarse hace un año, Manuel Díaz y Manuel Benítez han dado un paso más en su reconciliación y han protagonizado su primer encuentro público. ¡Un momento histórico que puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia!

Manuel Díaz y Manuel Benítez, el abrazo de padre e hijo | Gtres

El veterano torero ha recibido un homenaje en el Rectorado de la Universidad de Córdoba para celebrar el vigésimo aniversario de su su proclamación como V Califa del Toreo, una de las más altas distinciones para los profesionales de la tauromaquia. Un acto muy especial en el que contó con el apoyo de su hijo, Manuel Díaz, al que no dudó en abrazar con una inmensa sonrisa ante las cámaras, confesando su felicidad por este esperadísimo momento que ha tardado en llegar más de medio siglo.

Un reconocimiento público con el que Manuel Benítez ha dado su sitio al exmarido de Vicky Martín Berrocal, que ocupó un lugar de honor durante el evento, al lado de su hermano Julio Benítez, con el que mantiene una estrecha relación desde hace años, y de la actual pareja de su padre, María de los Ángeles Quesada.

Bromas, risas, complicidad y gestos de confianza y cercanía ante la atenta mirada de una emocionada Virginia Troconis, con los que padre e hijo han dejado claro que están recuperando el tiempo perdido y que no están más felices por un acercamiento que Manuel Díaz llevaba reclamando públicamente desde que la justicia le declaró, en 2016, hijo del legendario diestro.