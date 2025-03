Vicky Martín Berrocal celebra sus 52 años cumpliendo uno de los sueños de su madre: "Se lo he podido regalar"

Este martes es el cumpleaños de Vicky Martín Berrocal. La diseñadora cumple 52 años y lo hace junto a su madre en Andorra.

Vicky Martín Berrocal cumple 52 años | Instagram

A través de sus stories, Vicky Martín Berrocal ha contado que ha viajado hasta Andorra con su madre, Victoria Martín Serrano, para cumplir uno de sus sueños: ver nevar. Una forma estupenda de celebrar años, al lado de la mujer que este mismo día le dio la vida.

"Estoy muy feliz porque el sueño de mi madre era ver nevar... era pequeña cuando lo vio por única vez y hoy en un día tan especial para mí se lo he podido regalar. La vida cuando la tratas bien, te regala cosas bonitas", escribe Vicky junto a este vídeo de su madre que ha publicado stories emocionada viendo nevar.

La madre de Vicky Martín Berrocal viendo nevar | Instagram

Un día muy especial para Vicky donde no han faltado las felicitaciones de las otras mujeres de su vida: su hermana Rocío y su hija, Alba Díaz.

Ambas han hecho uso de sus redes para dedicarles mensajes cargados de mucho amor. El de su hermana: "Yo te celebro todos los días de mi vida!!! Feliz cumpleaños a mi mejor amiga, hermana, mi media mitad, mi maestra, mi compañera de batallas, mi psicóloga, no sería capaz de vivir esta vida sin tenerte a mi lado. Me siento bendecida por ser tu hermana. Gracias por ser como eres y todo lo que eres. Estar sin ti es estar sin mí".

La felicitación de Rocío Martín Berrocal a su hermana | Instagram

Y por su parte, Alba Díaz, tampoco ha querido perder la oportunidad de felicitar a su madre públicamente y demostrarle su admiración: "Felicidades a mi vida entera. Estoy eternamente agradecida a la vida por haberme dejado nacer tan cerquita de ti. No has podido ser mejor referente y mejor madre, sé que no es fácil serlo, nadie viene con un manual de instrucciones, pero lo has bordado. Te amo, te escucho, te entiendo, te respeto y te veo... Por seguir dándonos la mano, a pesar de los obstáculos, y por seguir eligiendo crecer y ser nuestra mejor versión siempre! Te quiero con locura mamá!".