Críticas al último look de Vicky Martín Berrocal: un abrigo que arrastras por el suelo al andar

El perfil de Instagram de Vicky Martín Berrocal es un mosaico que refleja su pasión por la moda, que comparte con sus seguidores mostrando las últimas tendencias, ya sea de su propia marca (Victoria Colección) como de otros diseñadores.

Como es habitual, la diseñadora de moda ha publicado un vídeo luciendo un look, en este caso, un "maxi-abrigo envolvente" y un vestido largo negro. "Pero lo mejor de todo lo que llevo puesto, es la actitud. Recuerda: ese es el mejor complemento, lleves lo que lleves", ha escrito en el mensaje.

Por lo general, cuando muestra algún outfit, recibe un montón de mensajes elogiando lo que lleva puesto y un sinfín de piropos. Sin embargo, esta vez ha sido diferente, y es que la gente se ha fijado en algo que no pasa desapercibido y no ha terminado de gustar, como así se lo han hecho ver en los comentarios.

El maxi-abrigo controvertido

Lo que ha llamado la atención de la audiencia es que el abrigo es tan maxi que lo arrastra por el suelo. Repasando los comentarios, podemos encontrar algunos como "Estás espectacular [...] pero me da dolor de corazón ver una prenda así arrastrando por los suelos"; "Es guapísima y todo le queda bien con esa percha que tiene... pero ir arrastrando un abrigo me parece un pésimo ejemplo de despilfarro que además estropea todo el conjunto"; "El color y el tejido del abrigo espectacular, pero el diseño y la largura horrible, creo que estaría mejor oversize y sin arrastrar por el suelo".

Visto el alud de mensajes, Vicky Martín Berrocal ha tenido que explicar por qué llevaba este abrigo tan largo por la calle. Lo ha hecho a través de Stories con un mensaje contando que es consciente de que lo arrastra, "pero necesitaba enseñaros esta locura de abrigo". El motivo es que es una pieza de desfile "y yo no mido 1,80" y aclara que "no penséis que me eché a las calles con él, solo di los pasos necesarios para que lo vieseis".

Vicky Martín Berrocal explica por qué lleva el maxi-abrigo | Instagram @vickymartinberrocal

¿De qué marca son la ropa y los complementos que lleva?

Tras la repercusión que ha tenido el post, la empresaria ha aprovechado para compartir cuáles son las marcas de todo el outfit.

El outfit de Vicky Martín Berrocal | Instagram @vickymartinberrocal

El abrigo es el Morin Coat de la firma Mans. Lleva un cierro cruzado delantero, dos bolsillos laterales y está hecho a mano en España con un 70% de alpaca y un 30% de lana. Cuesta 2.390 euros y está disponible en dos colores, beige y gris oscuro.

El vestido, con un diseño evasé y largo, cuello alto, manga larga y falda con vuelo es de Mango y es bastante más asequible (99,99 €), mientras que los zapatos son de la marca Aquazzura, creada por Edgardo Osorio.

Completa el look un bolso de su propia marca, Victoria Colección, hecho con 100% con piel de vacuno. Destaca el gran lazo y se le puede añadir una cadena. Si te gusta, vale 185 euros.