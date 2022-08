Verdeliss responde a las críticas por "el bañador poco apropiado para una madre de familia numerosa"

Verdeliss ha decidido responder a todas las críticas que ha recibido por uno de los últimos post que ha compartido recientemente.

El pasado 8 de febrero Verdeliss se convertía en mamá por octava vez de su hija, Deva.

La influencer comparte con sus seguidores cómo su familia numerosa vive su día a día. Juegos, viajes, educación, looks… Verdeliss lo muestra todo, una cercanía con sus seguidores que en ocasiones se hace complicada, y es que ya sabemos que los haters aparecen en cada publicación.

Recientemente, la influencer ha tenido que enfrentarse a las muchas críticas que ha recibido por el bañador que se ha puesto para disfrutar de un día de playa junto a su familia. Una prenda de baño que algunos consideraron "poco apropiado para una madre de familia numerosa".

Responde a las críticas

Lógicamente, Verdeliss ha estallado contra estas críticas y ha defendido su derecho a ponerse lo que quiera. Unos comentarios vergonzosos a los que no ha tenido problemas en responder.

"La foto de la discordia. O más bien, el bañador de la discordia... que parece ser 'poco apropiado para una madre de familia numerosa'. Estoy por pedir una asesoría para enderezarme, pues 'lo dice por mi bien'. Mira... NO. En el momento en que pones limitaciones a lo que yo hago con mis libertades y/o mi cuerpo, tu opinión no está lanzada desde el cariño. Peor aún... un comentario paternalista y casposo que destila esa percepción de que la mujer cuando pare, ha de mostrarse sumisa, puritana y abnegada", responde en su último post.

Y continúa: "Porque ya sabemos, que la aprobación que merecemos como 'madres' (¿o sólo las de familias numerosas?…aún no me queda claro) es inversamente proporcional a los centímetros de piel expuestos".

Una publicación donde además responde alabando a aquellos followers que no sabían ni de qué foto estaba hablando y por la que había sido criticada: "Mis enhorabuenas a esa parte de comunidad que me escribió confusa por no averiguar a qué foto se refería la crítica... significa que habéis salido de la cueva".

