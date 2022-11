Verdeliss vuelve a visibilizar la lactancia materna dando el pecho a su hija mientras la entrevistan

Verdeliss siempre se ha mostrado de lo más sincera a la hora de detallar todo lo relacionado con la maternidad; desde aquella que "disfruta y elige" hasta la que también le "agota y se aleja mucho de ser glamourosa". Una cara B que, sin filtros, refleja habitualmente en su contenido con el fin de arrojar luz sobre el lado más delicado de ser mamá. Algo por lo que en ocasiones la influencer ha tenido que enfrentarse a las duras críticas de sus haters.

El pasado mes de mayo, junto a un vídeo dándole el pecho a Deva, la madre más conocida de las redes sociales confesó que hace años pensaba que la lactancia materna no estaba hecha para ella, algo con lo que ahora se derrite al ver cómo los ojitos de su octava hija se clavan "mientras nos fundimos en una". Y es que Verdeliss se ha convertido en todo un referente respecto a la lactancia materna para otras madres.

Ahora, durante el evento organizado por el 45º aniversario de Nenuco, Verdeliss ha vuelto a visibilizar la lactancia materna mientras atendía a los micrófonos de Europa Press. Y es que, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia, la pamplonesa, explicando que la pequeña "tiene ocho meses y está súper demandante", le ha dado el pecho a la benjamina de familia durante la entrevista.

Verdeliss dándole el pecho a su hija Deva | Instagram (verdeliss)

Una cita a la que madre e hija han acudido juntas y donde Verdeliss ha hablado sobre si existe la posibilidad de tener un noveno bebé: "No puedo decir si sí, ni no, ahora mismo estamos con ocho y ya está". "No hemos tenido una conversación donde hemos dicho 'no vamos a tener más hijos' pero tampoco hemos tenido una conversación para decir 'vamos a tener más hijos'", ha confesado sobre si seguir ampliando la familia.

