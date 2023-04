Verdeliss enseña su nuevo piercing pero muchos se centran en sus labios, ¿se ha retocado?: La influencer responde

Verdeliss ha viajado este pasado fin de semana a Madrid con su familia para disfrutar de unos días de vacaciones. La influencer ha aprovechado su visita a la capital española para realizar unos cuantos compromisos y llevarse un gran recuerdo de este viaje.

Mediante su perfil de Instagram, Estefi (el nombre real de Verdeliss) comparte todo tipo de experiencias que le suceden día a día: Desde vivencias con sus hijos hasta sus retoques estéticos. Y esta ocasión no iba a ser menos.

La youtuber ha publicado un vídeo blog en el que muestra que su hija Irati y ella se han hecho un pendiente: "Cuando llega 'esa' edad. PD: por si quedaban dudas... ¡Me refiero a mi segunda adolescencia, jaja!", un vídeo en el que no ha faltado detalle y en el que ha enseñado desde su llegada al centro de piercings hasta el proceso de selección del pendiente e incluso el momento de la perforación.

Verdeliss y su hija se hacen un pendiente | Instagram

La hija de Verdeliss, Irati, se hace un pendiente | Instagram

Una publicación que ha recibido todo tipo de comentarios. Y es que, mientras que muchos usuarios aplaudiendo su decisión de hacerse un pendiente otros han optado por centrarse en otros elementos que han llamado más su atención. Y es que, muchos seguidores de Verdeliss han hecho referencia a sus labios, cuestionando que se haya hecho algún retoque estético puesto que no los ven como siempre: "¿Qué te has hecho en los labios? Te veo rarísima", "Madre mía los labios...", "Se la ve rara con esos labios...¿Se ha hecho algo?", son algunos de los mensajes que ha recibido en su publicación.

Verdeliss responde a los comentarios | Instagram

Todo eran especulaciones al aire, ya que Verdeliss no había comentado nada respecto a sus labios, hasta que una usuaria le ha preguntado directamente en la publicación etiquetando su perfil para aumentar así las posibilidades de que la influencer lo leyese y resolviese las dudas, algo que ha conseguido.

La seguidora ha preguntado: "¿Verdeliss, te has puesto labios?", a lo que ella ha contestado: "¡Sí! Horas antes me había hecho el retoque y por eso estaban hinchados. Obvio, no es el resultado final", despejando así cualquier duda que puedan tener los usuarios respecto a sus labios.