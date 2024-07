Vanesa Romero habla por primera vez de su ruptura con Santi Burgoa: "Se ha terminado una relación y ya está"

Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Es lo que pasó con la relación de Vanesa Romero y Santi Burgoa que, tras un año juntos, empezaron a sonar rumores de distanciamiento. Se dejaron de seguir en las redes sociales pensando que nadie se daría cuenta, pero este pequeño detalle fue el que hizo saltar todas las alarmas. Y, antes de que la cosa fuera a más, era la actriz la que confirmaba la ruptura.

Ahora, de regreso a la vida pública, Vanesa ha reaparecido en el estreno de Padre No Hay Más Que Uno 4 y, aunque discreta con su vida personal como ha sido siempre, ha hablado por primera vez de esta nueva etapa de su vida. "Estoy bien, estoy muy bien, estoy muy tranquila y disfrutando del momento", ha confesado para los micrófonos de Europa Press.

Vanesa Romero en el estreno de Padre No Hay Más Que Uno 4 | Gtres

Subrayando que ya habló lo que tenía que hablar en su momento, la actriz no ha querido entrar en detalles: "Se ha terminado una relación, ya está, no hay más que decir". Sin embargo, aunque ha intentado esquivar la pregunta de si la ruptura se produjo en buenos términos o no, sus palabras han creado cierta incertidumbre: "Todo está bien, no hay nada más. Está todo pues… es una ruptura".

Y, al ser preguntada por si ha sido polémica, no ha querido contestar, confesando que anunció esta decisión de su vida en el momento que vio oportuno: "Creo que al final sí que estaban especulando y tal y era el momento de decir pues que sí, que ya está (…) Ya sabes que yo soy muy discreta en mi vida privada, lo intento ser y ya está".

Tras poner punto final a esta historia de amor que se hizo oficial en el Festival de Málaga de 2023, cuando posaron juntos por primera vez en una alfombra roja, la actriz no quiere volver a hablar del amor de momento. Y es que, como ella misma ha confesado, a día de hoy no se plantea "absolutamente nada" y, mucho menos, pasar por el altar: "Dejemos y vivamos el momento".

Vanesa Romero y Santi Burgoa en el Festival de Málaga | Gtres

Ahora su refugio es su familia, su grupo de amigos y, por supuesto, su trabajo. Una nueva etapa que no puede estar siendo más bonita: "Estoy viviendo uno de mis mejores momentos. Estoy abriendo muchas puertas también muy divertidas, como por ejemplo participar en esta película, crear nuevos personajes, salirme un poco de lo que la gente está acostumbrada a verme. Estoy muy contenta, estoy muy feliz".