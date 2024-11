Eugenia Martínez de Irujo cuenta por qué se enteró de la relación de Richard Gere y Alejandra "cuando nadie lo sabía"

Durante ese 2024, el famoso actor de Hollywood, Richard Gere y su mujer, la española Alejandra María Silva García-Baquero, decidieron mudarse a España y desde hace meses residen en Madrid.

Una nueva etapa que el intérprete y su mujer han celebrado por todo lo alto durante la gala ELLE Four Future, organizada este miércoles en el exclusivo hotel Four Seasons de Madrid, y donde el matrimonio recibió el premio Elle Eco Award 2024 por su labor social y medioambiental a través del proyecto Sierra A Mar y Xala With Heart Foundation.

Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva | Gtres

Una fiesta donde el actor y su mujer estuvieron rodeados de muchos rostros conocidos que dedicaron unos minutos a la prensa tras su paso por el photocall, como fue el caso de la siempre simpática, Eugenia Martínez de Irujo.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo posando para la prensa | Gtres

La Duquesa de Montoro volvió a sorprender con sus declaraciones contando la experiencia que había vivido junto a Richard Gere y Alejandra, en Madrid, cuando no todavía ni se había confirmado su historia de amor. Y es tal y como desvela, les organizó una visita privada en el Palacio de Liria.

"Ya le conozco, es amoroso y elegante. En el primer viaje que hicieron, cuando nadie lo sabía, vinieron a mi casa porque Richard es un amante del arte. Y estuvimos juntos, hizo la visita a Liria, estaba fascinado. Y luego comimos" ha desvelado, afirmando que el actor es "súper normal, súper simpático. Y es lo bueno. Que esta gente que es tan, tan, tan, no sé, celebrities, que sean lo más normal posible. Y él lo es, además, o sea, que es súper bonito".

Richard Gere, muy cariñoso con su mujer Alejandra Silva | Gtres

Sobre lo que Eugenia no ha mostrado tanto interés a la hora de hablar ha sido sobre su hermano, Cayetano Martínez de Irujo. Con quien recientemente volvía a intercambiar declaraciones públicamente después de que Eugenia no asistiese a la misa funeral que el jinete organizó en Sevilla con motivo del décimo aniversario de la muerte de su madre, la Duquesa de Alba.