Tana Rivera, emocionada con la boda de su tío Cayetano Rivera y Bárbara Mirjan: "Llevan ya muchísimos años"

El pasado 19 de marzo la revista ¡Hola! anunciaba, en exclusiva, una feliz noticia: Cayetano Martínez de Irujo y su novia, Bárbara Mirjan, han decidido dar un paso en su relación y contraer matrimonio después de 10 años de discreta relación.

Cayetano Martínez de Irujo junto a Bárbara Mirján en la hípica | Gtres

Una boda que ha hecho muy feliz a la familia como ya hemos visto con las reacciones de su hermana Eugenia Martínez de Irujo, Carlo Fitz-James Stuart, actual Duque de Alba, los duques de Huéscar y, la ultima en hacerlo ha sido su sobrina, Tana Rivera, la hija de Eugenia y Fran Rivera.

La joven ha presentado este jueves, en Madrid, su primera colección de moda, Herencia, en colaboración con la marca ERAX, con 30 prendas inspiradas en el legado de sus dos abuelas, las icónicas Duquesa de Alba y Carmen Ordóñez.

Tana Rivera presenta su primera colección de moda | Gtres

Allí, la hija de Fran Rivera, además de mostrar algunas de las prendas que ha diseñado para la firma, se ha mostrado así de feliz y emocionada por la futura boda de su tío con Bárbara: "A mí me hace muchísima ilusión. Me alegro un montón por ellos. Creo que llevan ya muchísimos años y que se tenían que casar y me hace mucha ilusión" ha asegurado con una sonrisa, confesando que "yo, nosotros, a Bárbara la queremos mucho y si mi tío Cayetano es feliz, pues nosotros también".

Tana Rivera posando para los medios | Gtres

Una boda de la que ya se han conocido más detalles... Según ha publicado ¡Hola!, la boda se celebrará el próximo 4 de octubre en Sevilla en la iglesia del Cristo de los Gitanos y más tarde disfrutarán de un estupendo banquete en la finca Las Arroyuelas con la presencia de gran parte de la familia Alba.