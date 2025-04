Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James reaccionan a la boda de su tío Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Fue hace dos semanas cuando Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan anunciaron que se casan, tras una relación de diez años. La pareja se conoció en el verano de 2015 en Marbella, cuando él tenía 51 años y ella 20, una diferencia de edad que sorprendió a muchos en su momento.

Desde entonces no se han separado y han compartido juntos muchas apariciones públicas sin esconder su relación. Para Cayetano será su tercer matrimonio, mientras que para Bárbara será el primero.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo posando para los medios | Gtres

Hace unos días, Fernando Fitz-James Stuart y Solís y su esposa, Sofía Palazuelo, los duques de Huéscar, se pronunciaron sobre la futura boda al ser preguntados por la prensa a la salida de la ópera en el Teatro Real de Madrid.

El hijo del duque de Alba aseguró estar feliz por el enlace de su tío: "Muy contento, muy contento por ellos, sí. Muy, muy, gracias". Sofía también expresó su alegría: "Sí, muy contenta, sí, sí, sí. Claro que sí". Ambos dejaron claro que están muy felices por la noticia del compromiso.

Fernando Fitz-James Stuart y Solís y su esposa, Sofía Palazuelo, los duques de Huéscar | Europa Press

Sin embargo, la pareja protagonista ha optado por no dar demasiados detalles sobre la boda. Hace poco, Cayetano fue preguntado por los periodistas y respondió con sinceridad: "Me prodigo poco, porque la verdad que estoy un poquito cansado de que me hagan preguntas personales. Llega una edad y un momento que uno ya quiere llevar la vida a su manera".

Bárbara también ha preferido mantener el silencio. Al ser preguntada por los medios, no hizo comentarios ni quiso desvelar ningún aspecto relacionado con la boda.

Cayetano Martínez de Irujo y su novia, Bárbara Mirjan | Gtres

También habían surgido rumores sobre la posibilidad de que Eugenia Martínez de Irujo, hermana de Cayetano, pudiera ser la madrina del enlace. Cayetano reaccionó con sorpresa ante estos rumores: "Esa es la primera noticia que tengo".

Aun así, Eugenia se mostró feliz por la noticia. "Estoy muy, muy contenta, de verdad", dijo al ser preguntada por la prensa. Siguiendo la discreción de su hermano y Bárbara, no quiso añadir más detalles, aunque sí dejó ver que se lleva muy bien con Bárbara. Al ser preguntada por si estará invitada a la boda, respondió con confianza, dejando entrever que sí.

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo en 2015 | Gtres

Quien también se ha pronunciado ha sido el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart. Tras conocerse el compromiso de su hermano Cayetano, expresó su alegría: "Me he enterado muy bien. Lo he felicitado esta mañana. Así que le deseo todo lo mejor". Además, tuvo unas palabras de cariño hacia Bárbara: "Ella, desde luego, es una chica estupenda que ha demostrado tener muchas virtudes".

Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, Duque de Alba | Gtres

Aunque la pareja mantiene los detalles del enlace en secreto, está claro que toda la familia de Cayetano está feliz con la noticia. La boda promete ser un acontecimiento muy especial para todos.