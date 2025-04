Tamara Gorro se sincera sobre el peor momento de su depresión y el "terror" que siente por sus hijos

Tamara Gorro no ha dudado en hablar de sus problemas de salud mental en los últimos años con la publicación de diversos libros en los que trataba este tema. La modelo relató en el pasado la depresión y ansiedad que padeció, así como un trastorno alimenticio que le afectó profundamente o los abusos sexuales de los que fue víctima a los 9 años.

Esta profunda depresión llegó a separarle de su marido, Ezequiel Garay, y tal y como confesó recientemente en Y ahora Sonsoles, "casi me quita la vida". La tertuliana ahora ha presentado su sexto libro, Ahora que vuelvo a vivir, en cuyo acto estuvo presente el exfutbolista apoyándola.

Ahora, ha concedido una entrevista a ¡HOLA! en la que ha repasado estos duros momentos por los que llegó querer darse "de baja den la vida".

Tamara Gorro | Gtres

"Me di cuenta que estaba viviendo una vida que no era real, había creado esa vida perfecta. Tenía que ser perfecta. Y no es así", se ha sincerado la influencer, asegurando que "puedo decir alto y claro que he superado una depresión muy grave que, por desgracia, se lleva a muchísimas personas por delante, porque cuando la mente se apodera de ti maneja tu vida".

Sobre la anorexia que sufrió, Tamara ha dicho que "me da terror que mis hijos vivan un episodio como el trastorno alimenticio o cualquier otro que vaya unido a la salud mental. Las medidas que tomo con mis hijos para intentar que no tengan esos baches es hablarles de todo, pero no de mi proceso".

"A mis hijos yo no les oculto nada en el sentido de la vida. La muerte existe, las pérdidas en vida existen, los problemas existen, la salud mental existe y podemos tener baches", ha admitido, confirmando que les habla de saber gestionar estos momentos.

Además, sobre su relación con Garay, Tamara ha señalado que "es y será estupenda de por vida, con respeto, con admiración, con cariño", indicando que "es mi familia y lo va a ser siempre y no por ser únicamente sea el padre de mis hijos sino porque es una persona que yo quiero tener en mi vida siempre".

Tamara Gorro y Ezequiel Garay | Gtres

Eso sí, en respuesta a si está abierta al amor, la escritora lo ha descartado, añadiendo que no se lo ha planteado y que ve "muy difícil que yo vaya a rehacer mi vida".