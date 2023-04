Tamara Gorro responde a las críticas por su físico: "Estar gordo o delgado puede ser una elección pero también un problema"

En las redes sociales, Tamara Gorro muestra tanto sus buenos momentos como los malos. Hace unos días, unas la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' publicó una imagen en bikini en la playa y muchos de los comentarios que recibió fueron en base a su físico. En esta ocasión, la influencer decidió publicar una instantánea de su fin de semana: "Domingo de pisci y peques", escribía junto a la fotografía en la que aparecía en bikini tumbada sobre el suelo de la piscina. Una publicación que se ha vuelto a llenar de mensajes aludiendo a su cuerpo...

Tras ello, Tamara compartía en su perfil un nuevo post en el que se podía leer la frase: "Cuidado con señalar, puede dañar", palabras que podían dejar entrever que su siguiente paso sería hacer frente a este tipo de mensajes que ha estado recibiendo.

Tamara ha dedicado una publicación para hablar de los comentarios que se realizan en base al físico de otras personas por estar "gordas o delgadas" con un vídeo junto al que ha escrito a modo pie de foto: "Después de la ultima foto publicada y también una en la playa, publico este vídeo que grabé la semana pasada".

Tras esto, ha comenzado lanzando comentarios que en ocasiones se muestran en las redes sociales: "Eres una gorda, estás excesivamente delgada, estás excesivamente gorda, se te marcan los huesos, come más...". Con esta publicación, Tamara ha querido exponer que no solo son malos los comentarios en los que se llama gorda a una persona, sino que todo mensaje que haga referencia a un cuerpo ajeno no debe hacerse: "Si nos dirigimos a alguien como gorda suele ser más ofensivo ¿verdad que sí?, pero ¿y delgada? es la palabra 'sin importancia'. Opinar, señalar, juzgar, puede ofender y mucho. Estar gordo o delgado puede ser una elección, pero también puede ser un problema y nadie tiene la obligación de dar explicaciones al porqué está así. ¡Cuidado!, porque tus palabras pueden provocar mucho daño y prolongar esa lucha contra ese problema".

La colaboradora de televisión ha querido mostrar la importancia de respetar todos los cuerpos y que está igual de mal recalcar que el hecho de que una persona esté "gorda" o "delgada", ya que nadie sabe si es decisión propia o tal vez haya un problema detrás. Tamara ha querido que los usuarios reflexionen sobre el daño que pueden causar sus palabras.