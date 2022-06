Tamara Gorro habla tras su reconciliación con Ezequiel Garay

Recientemente, Tamara Gorro y Ezequiel Garay nos dejaban a todos sin palabras tras anunciar su reconciliación después de cinco meses separados.

De la forma más inesperada posible, pero haciendo gala al amor, así publicaban en redes que una vez más, el amor puede con todo. Una fotografía de ambos, donde rebosaban felicidad y demostraban que la complicidad entre ellos sigue intacta.

"Mejor juntos", eran las simples palabras (porque tampoco se necesitaban más) con las que dejaban claro que de nuevo son pareja. Una noticia que ha hecho especial ilusión a la 'familia virtual' de la influencer que, desde el primer momento, ha estado al pie de cañón y le ha mostrado su apoyo.

Desde entonces, 'la Gorro' ha compartido algunas Stories con sus más de dos millones de seguidores haciendo una reflexión sobre esta nueva etapa junto a su marido. "Las segundas oportunidades dicen que no son buenas, yo voy a retar. Si la cosa sale bien, adelante. Si la cosa sale mal, no pasa nada", confesaba. Y es que sus ojos delatan la felicidad que está viviendo junto al padre de sus hijos.

Sus primeras palabras

Los tortolitos están felices e ilusionados en esta segunda oportunidad como si de la primera vez se tratase. De hecho, los hemos podido ver cogidos de la mano haciendo sus tareas.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay tras su reconciliación

Entre risas, Tamara ha compartido con la prensa unas simpáticas palabras. Eso sí, no ha querido dar más declaraciones sobre su reconciliación: "Tampoco hay mucho más que decir", afirmaba a Gtres.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay

Aunque está más feliz y se encuentra mejor, tiene claro que "solo queda una prioridad que es recuperarme" decía sobre su depresión. Aunque aseguraba que estos días le han sentado "excelente".

Sus planes veraniegos

La pareja está ansiosa de disfrutar junto a sus hijos , Shaila y Antonio, del verano: "Lo estoy deseando", decía Tamara.

Tamara Gorro

Y es que, aunque aún están organizando las vacaciones, sí sabemos que algunos días harán uso de 'La Gorroneta', el último capricho que la influencer. Una caravana para poder viajar por la naturaleza.

