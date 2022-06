Primeras palabras de Tamara Gorro tras confirmar su reconciliación con Ezequiel Garay

Ha pasado un día desde que Tamara Gorro confirmara su reconciliación con Ezequiel Garay. Junto a una foto de lo más reveladora y bajo el título de ''mejor juntos'', la influencer y el exfutbolista anunciaban que se habían dado una segunda oportunidad tras su separación hace cinco meses.

Una feliz noticia que tuvo una gran acogida tanto por parte de su ''familia virtual'' como de rostros conocidos que se mostraron muy emocionados por la decisión de la ya de nuevo pareja.

Este domingo, apenas 24 horas después de que inmortalizara en su perfil su foto más romántica, la youtuber ha reaparecido en sus Stories de Instagram y ha explicado cómo se encuentra tras retomar su relación.

''No hay mucho más que contar, quería que lo supierais vosotros primero, quería contarlo yo. Las segundas oportunidades dicen que no son buenas, yo voy a retar. Si la cosa sale bien, adelante, si la cosa sale mal, no pasa nada'', confesaba.

Con los pies en la tierra, Tamara, de lo más realista, le ha comunicado a sus seguidores que, pese a que su reconciliación es motivo de felicidad, tiene que seguir recuperándose de su problema de salud mental: ''Ahora lo que queda es que mi cabeza se arregle, que me recupere cien por cien, que estoy en el camino y vuelva a vivir bien o como era antes''.

Además, confirmaba que ''ahora estoy en una nueva etapa que tengo ilusión, ganas, estamos contentos y felices''.

Tampoco ha dudado en sincerarse sobre cómo han vivido esta decisión en casa. La madrileña ha explicado que han hecho las cosas tan bien que "nuestros hijos nunca han notado nada respecto a la pareja, en ese aspecto estoy muy orgullosa de lo que hicimos''.

La autora de 'Cuando el corazón llora' ha terminado su relato dejando constancia de lo motivada y contenta que está por esta nueva oportunidad que su marido y ella se han brindado: ''Si sale bien, fenomenal, si sale mal, no pasa nada, habrá que continuar, pero... ¡va a salir genial!''.

