Tamara Falcó: el lugar donde se destapó la infidelidad de Íñigo Onieva

Era uno de los momentos más esperados: la aparición de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. Tras descubrir que el empresario le había sido infiel, y romper su compromiso tan solo dos días después de anunciarlo, todos queríamos escuchar la versión de la hija de Isabel Preysler y saber cómo había vivido este duro momento. Y a pesar de que este miércoles reapareció públicamente ante los medios como embajadora de Kronos Home e hizo sus primeras declaraciones, este jueves Tamara se sinceraba en el programa de Pablo Motos, donde lleva varias temporadas colaborando, y contó cómo había sucedido todo.

Tamara ha aprovechado el espacio para dar gracias a sus amigas: "Gracias a Dios tengo buenísimas amigas, gente que me quiere, gente que me ha ayudado mucho" y es que ha recalcado en muchas ocasiones durante su discurso que se ha sentido muy respaldada por todos sus seres queridos estos días.

El lugar donde se destapó la infidelidad de Íñigo Onieva

Tamara comenzó explicando el sitio donde se destapó todo, y es que la Marquesa se encontraba junto a Íñigo disfrutando de una fiesta junto a sus compañeros de 'El Hormiguero' en la inauguración de la casa de uno de ellos. Allí, "por grupos de WhatsApp empieza a rular un vídeo que no veo hasta el día siguiente", explica en el plató. Un vídeo que dejó a todos impactados y que generó mucho nerviosismo en Íñigo, tal y como relató Tamara. Y es que incluso pensó que su chico no encajaba en la fiesta...

Ya en su casa, y tras la llamada de una de sus mejores amigas, Tamara vio el vídeo por primera vez. Pero él aseguraba que esas imágenes pertenecían a 2019.

El papel que ha tenido Isabel Preysler en la ruptura

"Mi madre era la que nos había dicho que habláramos, me llamó en el coche y me dijo 'se está montando una, tenéis que decirlo'" continuaba contando Tamara. Una llamada que se produce el viernes por la noche cuando iban de camino a la famosa boda. Cuando la Preysler pronunció esas palabras "Íñigo le dijo 'no te preocupes Isabel, sin problema'".

La marquesa de Griñón siguió los consejos de su madre y no habló, aunque lo cierto es que su frase más llamativa ese día fue cuando "me preguntaron si perdonaría unos cuernos y dije '¿estamos locos o qué?'".

Después de la boda, Tamara llamó de su nuevo a su madre "súper contenta y me dice 'Tamara hay más vídeos'" En ese momento, Tamara le dijo a su madre: "'Esto es una cuestión de tiempo, si no es de 2019 va a salir, es cuestión de esperar. Mientras tanto te pido que creas a Íñigo porque es mi prometido".

El sábado ya no todo era felicidad porque Íñigo "empezó a cambiar la historia" y fue entonces cuando Tamara le dijo "la famosa frase del nanosegundo, que encima no sé ni lo que es el metaverso" decía con tono irónico. "Cuando empiezo a ver el flaqueo, dije 'aquí no voy a pasar todo el día, entre los periodistas y este señor'. Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras, vino una amiga a por mi, me fui a casa de mi madre y ya empezó a salir todo" zanjaba la colaboradora.

Tamara ha asegurado que todo en sí "es una decepción, es una mentira", pero aún así se quiere quedar "con lo bueno, no hubo un momento en el que estuviera sola: mis amigos, mi hermana para estar conmigo, aunque también tenía un trabajito". Y es que desde el momento que supo que le había engañado, lo tenía claro: "La relación tenía que ser basada en la confianza, cuando rompes esa confianza... yo decía 'esto es como un espejo al que le has dado un martillazo'".

Lo que más ha llamado la atención de Tamara es que ha confesado que no solamente se trata de una infidelidad, sino que "hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea" y ha vuelto a dar las "gracias a mis amigos de hacerme ver con quien me iba a casar, me he librado".

