Susana Molina aclara que no hay problemas entre Dulceida y María Pombo: "Son compañeras de trabajo"

Aunque el mundo de las redes sociales empezó siendo pequeñito, a día de hoy forman parte de él miles de rostros conocidos. Y, como suele pasar, circulan rumores de polémicas y malas amistades entre algunas de las influencer más top de nuestro país. Sin ir más lejos, desde los Premios Ídolo del año pasado, se ha especulado con que María Pombo y Dulceida ya no se llevarían tan bien como antes. Un rumor que ha vuelto a sonar con fuerza en esta edición de los galardones, en la que la ausencia de la mujer de Pablo Castellano ha sido de lo más comentado.

Susana Molina en los Premios Ídolo 2024 | Gtres

¿Hay algún problema entre ellas? Susana Molina ha atendido a los micrófonos de Europa Press y ha resuelto la duda: "Se ha dado mucho bombo, pero al final María no va a muchos eventos (…) Son compañeras de trabajo, no es que falte la mejor amiga de Aída". Aunque no ha querido responder si Dulceida está enfadada con María, ha dejado claro que se trata más de un tema de organización: "Soy amiga de Aída, y cuando quedamos a cenar no viene María Pombo. Nunca la he visto en cosas íntimas de Aída, no hay que darle tanta importancia".

Dulceida y María Pombo en 2018 | Gtres

Pero este tema no ha sido la única polémica que ha rodeado a los Premios Ídolo, sino que el no pasar por el photocall también ha levantado ampollas. En el caso de Estela Grande, que compartió un vídeo en sus redes explicando su ausencia, estaba invitada, pero no a pasar por la alfombra roja: "Aída no está al tanto de todo. Ella contrata a gente y no sabía que Estela no pasaba por photocall".

Y dejando a un lado la profesión para adentrarse en su vida más personal, Susana ha hablado del momento tan bonito en el que se encuentra después de prometerse con Guille, que se ha convertido en su perfecto compañero de vida. Pese a no haber empezado con los preparativos de la boda, la murciana tiene claro que su vestido lo hará la firma de su amiga, Claro Couture, y que se celebrará en Madrid: "Por un tema de logística, porque yo soy de Murcia, él de Barcelona… Por tener un punto intermedio, además vivimos aquí". Los invitados es aún una cuestión que debatir, ya que Susana prefiere un enlace más íntimo, mientras que Guille tiene infinidad de amigos.

Se espera que la boda se celebre para 2025 y, después de sellar su amor ante el altar, tienen pensado formar una familia: "No tendría una relación con alguien que no está en la misma sintonía que yo, así que sí, cien por cien, espero que sea después de la boda, pero sí, lo tenemos planeado".