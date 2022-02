Stephanie Cayo felicita a Maxi Iglesias con unas fotos cargadas de romanticismo y sensualidad por su cumpleaños

El actor Maxi Iglesias y la modelo Stephanie Cayo se vieron por primera vez en el rodaje de la película 'Mochileros' y desde entonces comenzaron a surgir rumores de una posible relación sentimental entre la pareja. Las sospechas comenzaron a confirmarse cuando Cayo decidió divorciarse de Chad Campbell, con el que mantenía una relación desde hacía 8 años.

Tras haber sido pillados juntos en varias ocasiones, finalmente la pareja confirmaba su relación el pasado mes de diciembre, a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la modelo en la que ambos aparecían besándose.

"Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras.. lo que llevas por dentro, que es infinitamente más hermoso. Dos niños que actúan coinciden, en eso y muchas cosas más. Reconociéndose, se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación. Eres un regalo Maximiliano", escribía en el pie de foto.

El actor de 'Física o Química' ha cumplido este domingo 31 años y Stephanie no ha dudado en seguir demostrando el amor que siente por su pareja y ha publicado una serie de historias en su cuenta de Instagram felicitándole.

En la primera historia, la modelo colocó dos instantáneas en las que aparece la pareja posando de manera muy romántica y sensual, fruto de la sesión de fotos que se hicieron protagonizando el número de febrero de la revista Harpers Bazaar. "Feliz día, Maximiliano", escribía junto a las fotografías acompañando sus palabras de un emoticono de un corazón rojo.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias | Historias de Instagram de Stephanie Cayo

En la segunda historia que publicaba Cayo la pareja se encuentra en lo que parece ser un rodaje en la playa. "Feliz día, compañero", añadía la actriz. Parece que su relación sigue yendo viento en popa y que siguen tan enamorados como el primer día.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias | Historias de Instagram de Stephanie Cayo

...

