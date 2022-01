Maxi Iglesias y su novia Stephanie Cayo protagonizan una sensual sesión de fotos donde aparecen sin ropa

El pasado mes de verano comenzaban los rumores de relación de Maxi Iglesias con Stephanie Cayo, quien se acaba de separar de su ex marido Chad Campbell, con el que estuvo casada poco más de dos años. La pareja se conoció en el rodaje de 'Mochileros' mientras grababan en Perú.

Aunque la pareja ha querido llevar su relación con la mayor discreción posible, sobre todos los primeros meses, es inevitable que oculten su ilusión y su amor ante las cámaras cuando se les pregunta a el uno por el otro. Hace tan solo unos meses, Maxi Iglesias confesaba ante los periodistas que siempre intenta "mantener el equilibrio con la gente que me quiere y con la gente con la que puedo dar yo mi amor. Hay mucha gente que me quiere, me siento muy afortunado".

Además, era a mediados de diciembre cuando el actor de 'Física o Química' publicaba la primera imagen con Stephanie Cayojuntos y dándose un beso. "El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad... Si 'Quien tiene un amigo tiene un tesoro' entonces... cuando es mucho más que una amiga... qué hay más que un tesoro?", decía el pie de foto.

La sesión de fotos de Maxi Iglesias y Stephanie Cayo

Ahora, la pareja ha protagonizado una sesión de fotos de lo más sensual para el número de febrero de la revista Harpers Bazaar donde aparecen en una de las fotografías abrazados sin ropa. "Entre las piernas" es una de las películas españolas de los 90 que más me gustó... Esta foto, que por su obvia composición me recordó a su nombre, y unas cuantas más se encuentran en el número de febrero de @harpersbazaares donde @unlunar y yo hablamos de la nuestra, rodada en Perú y que pronto se va a estrenar..", dice Maxi Iglesias en el texto que acompaña a la publicación.

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo en Instagram | Instagram Maxi Iglesias

