Maxi Iglesias, sobre su relación con Stephanie Cayo: "Me siento muy afortunado"

Desde que salió a la luz que Maxi Iglesias había comenzado una relación con la actriz Stephanie Cayo, son muchos los que están pendientes de esta nueva pareja. La joven peruana anunciaba su separación a principios de verano de su marido, el empresario Chad Campbell, tras ocho años de relación.

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo habrían comenzado su romance tras conocerse en el rodaje de 'Mochileros' en Perú y desde entonces han sido vistos juntos en varias ocasiones, como en la Starlite de Marbella o en el Festival de Cine de Málaga en junio.

Tanto el actor de 'Física o Química' como la actriz siempre se han mantenido de lo más discretos en su vida privada, pero a mediados del mes de septiembre Cayo quiso hablar por primera vez de su relación con Maxi Iglesias: "Estoy muy bien. Es mi compañero y somos somos amigos, eso es todo lo que puedo decir por ahora".

Maxi Iglesias sobre su relación con Stephanie Cayo

Y ahora ha sido el actor el que ha querido pronunciarse al respecto, en esta ocasión, en la premiere de 'Cardo', la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi para Atresplayer Preimum que se estrena el próximo domingo 6 de noviembre.

Maxi Iglesias en la premiere de 'Cardo' | Gtres

Los periodistas allí presentes le han preguntado sobre el buen momento profesional y personal que vive, y él ha respondido que ha conseguido estar feliz en ambos etapas de su vida: "Fíjate que muchas veces dicen que es complicado cuando estás bien a nivel laboral, también estar acompañado a nivel personal pero intento mantener ese equilibro. Tampoco me puedo quejar. Intento mantener el equilibrio siempre".

Cuando le han preguntado por la relación con la actriz, ha respondido que él intenta "mantener el equilibrio con la gente que me quiere y con la gente con la que puedo dar yo mi amor. Hay mucha gente que me quiere, me siento muy afortunado".

