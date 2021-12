Maxi Iglesias y Stephanie Cayo publican la primera foto juntos dándose un beso

El actor Maxi Iglesias y la modelo Stephanie Cayo, se conocieron en el rodaje de la película 'Mochileros' y desde entonces la pareja se volvió inseparable. Si bien es cierto que su romance ha sido algo muy comentado en los últimos meses, y aunque la pareja hasta ahora no había afirmado públicamente su relación, se comenzaron a confirmar las sospechas, al haberles pillado juntos en alguna ocasión y tras el divorcio de Cayo con el empresario Chad Campbell, con el que mantenía una relación desde hacía 8 años.

Finalmente Maxi y Stephanie confirmaban públicamente su relación hace unos días, mediante una publicación en la cuenta de Instagram del actor en la que cuenta con más de 1,9 millones de seguidores, y en la que escribía: "El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad... Si 'Quien tiene un amigo tiene un tesoro' entonces... cuando es mucho más que una amiga... qué hay más que un tesoro?", dando a entender que entre ellos hay algo más que una simple amistad, y a su vez, confirmando implícitamente las sospechas que tanto tiempo se han tenido acerca de su supuesta relación amorosa. Junto al texto que la dedicaba, lo acompañaban tres instantáneas de lo más románticas.

Cayo días más tarde también hacía una publicación en Instagram, donde cuenta con más de 1,6 millones de seguidores, reafirmando la confirmación que había hecho Maxi días atrás, mediante una foto de la pareja en la que aparecen muy acaramelados, y demostrando una espectacular complicidad, con una declaración de amor en toda regla: "Voy a ser súper cursi…'', comenzaba diciendo.

"Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un p*** poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras.. lo que llevas por dentro, que es infinitamente más hermoso. (como si eso fuera posible)… Dos niños que actúan coinciden, en eso y muchas cosas más. Reconociéndose, se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación. Eres un regalo Maximiliano. Y el presente es eso. Un regalo".

A continuación, la actriz no dudaba en acompañar esta publicación con una historia en Instagram en la que aparece una foto de la pareja en la que se puede apreciar el amor que se tienen el uno por el otro. Cayo le dedicaba estas palabras: "Si tu me miras... si tu me tocas con tus palabras...".

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias | Historias de Instagram Stephanie Cayo

...

Seguro que te interesa

Maxi Iglesias reflexiona sobre la complejidad de las relaciones tras confirmar su romance con Stephanie Cayo