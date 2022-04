Stephanie Cayo confirma su ruptura con Maxi Iglesias: ¿está ahora con Kerem Bürsin?

El año pasado conocimos que Maxi Iglesias estaba de nuevo enamorado. El actor comenzó una relación con la actriz peruana Stephanie Cayo tras conocerse durante el rodaje de 'Mochileros'.

Maxi Iglesias | Gtres

Y a pesar de que el actor intenta siempre mantener su vida privada en la más absoluta discreción, el guapo intérprete confirmaba en el pasado Festival de Cine de Málaga que estaba enamorado: "Si es verdad, es verdad", confirmaba sorprendente ante las cámaras.

Una relación de la que meses después también presumía durante la premiere de la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Cardo': "Fíjate que muchas veces dicen que es complicado cuando estás bien a nivel laboral, también estar acompañado a nivel personal pero intento mantener ese equilibro. Tampoco me puedo quejar. Intento mantener el equilibrio siempre", reconocía a los periodistas.

Un amor que han intentado llevar de forma muy discreta… Y aunque parecían estar felices y enamorados, su amor se ha roto. Así lo ha confirmado la intérprete durante la presentación de la nueva colección de novias de Rosa Clará.

Confirma su ruptura

La intérprete ha reconocido que aunque su amor sigue vivo delante de las cámaras, detrás ya no hay más que cenizas: "No ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos tan contentos los dos de que nuestro amor haya traspasado tantos corazones". Pero sí reconoce que siguen manteniendo una bonita amistad.

Una presentación donde también ha hablado de la estupenda relación que mantiene con su exmarido, quien asegura que a día de hoy es su mejor amigo.

¿Ha comenzado una relación con Kerem Bürsin?

Pero a pesar de que se ha mostrado tan sincera y ha hablado sin tapujos de sus exparejas lo que no ha querido confirmar ha sido sobre si ha comenzado una relación con el famoso actor turco Kerem Bürsin, asegurando que eso era un tema privado y que de momento prefiere dejarlo ahí...

Kerem Bürsin | Gtres

