El sorprendente cambio en el rostro de Lucas, de Andy y Lucas, que desata especulaciones

El pasado martes 26 de noviembre, Lucas González, del famoso dúo musical Andy y Lucas, volvió a ser el centro de atención, pero no precisamente por su música. Durante su aparición en el evento LifeStyle on and Show Business TV, celebrado en Madrid, el cantante gaditano generó un sinfín de comentarios y especulaciones debido a un visible cambio físico que dejó a más de uno desconcertado.

Lucas, quien ya había sorprendido a sus seguidores en septiembre con un look rubio, regresó a su característico cabello castaño. Sin embargo, esta vez no fue su peinado lo que acaparó todas las miradas, sino su rostro, en especial su nariz. Su tabique lucía más hundido y las fosas nasales considerablemente más cerradas, un detalle que no pasó desapercibido y que ha avivado los rumores sobre una posible intervención quirúrgica o algún otro motivo detrás de este cambio.

¿Cirugía o cambios naturales?

Esta no es la primera vez que Lucas enfrenta comentarios sobre su aspecto. En septiembre, al celebrar los 25 años de carrera musical junto a Andy, ya había causado revuelo al mostrarse en televisión tras casi un año de ausencia. En esa ocasión, su delgadez y su nuevo look rubio fueron objeto de debate en redes sociales, tanto que el propio artista tuvo que aclarar los rumores: "Nada de nada, por la gloria de mi padre que está fallecido. Lo único que he hecho es adelgazar y cambiarme el pelo a rubio, que lo tengo despeinado de hacer deporte", comentó.

En cuanto a su rostro, Lucas explicó que se trataba de un conjunto de hábitos saludables y ejercicios faciales. "Hago muchos ejercicios de cara, hago las vocales para bajar la papada y funciona. Como usted comprenderá. no puedo tener la misma cara de hace veinte años", justificaba.

Sobre su nariz, ya entonces foco de especulaciones, afirmó que el cambio es completamente natural: "Es genética pura, es de mi padre. Se me está cayendo, se me está yendo para un lado. De toda la vida… Yo no tengo culpa de eso".

La reacción de los fans

Las redes sociales, en concreto X, han sido un hervidero desde su aparición en Madrid, con opiniones divididas entre quienes creen que el cambio puede deberse al paso del tiempo o a modificaciones en su peso, y quienes insisten en que hay algo más detrás. Algunos fans han mostrado su preocupación por la salud del cantante, mientras que otros han defendido su derecho a cambiar de aspecto sin dar explicaciones.

Por su parte, Lucas no ha hecho ningún comentario público tras este último evento, dejando en el aire si realmente ha habido algún cambio reciente o si todo se trata de percepciones.