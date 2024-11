Kalina de Bulgaria se pronuncia tras su impactante cambio físico y sobre su relación con su sobrina Mafalda

Las imágenes de Kalina de Bulgaria muy tonificada dieron la vuelta al mundo. La princesa, amazona profesional y que siempre ha mantenido una excelente forma física, explicó el duro entrenamiento que seguía para lucir esos músculos.

Pero su familia también ha sido noticia en las últimas semanas tras la separación de Mafalda de Bulgaria y Marc Abouleisman dos años después de su boda.

Mafalda de Bulgaria, la hija mayor de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal | Gtres

Tras ello, Kalina de Bulgaria se ha vuelto a dejar ver ante los medios en la gala de los Premios Antenas de Oro y sorprendía al desvelar que no tiene ninguna relación con su sobrina.

Sobre su reciente separación, se mostraba tajante, dejando claro que no hay relación alguna. "Me parece que no", sugiriendo a la prensa que le preguntaran a Mafalda para saber cómo se encontraba.

Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz | Europa Press

En el regreso de la hija del último zar búlgaro junto a su marido español, Kitín Muñoz, a España, la princesa desveló que le impresionó la polémica suscitada por las imágenes de su cambio físico, señalando que, "si uno entrena a un nivel, recibe ese nivel", mientras que su Kitín añadía que entrenan "en familia".

La pareja también comentó la actualidad de España, a la que no están ajenos, pronunciándose sobre la labor de los Reyes en Valencia tras la DANA. "Siempre hacen una gran labor, siempre están al pie del cañón".