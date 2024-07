El significativo mensaje de Kate Middleton en su nueva reaparición en las redes

El pasado mes de marzo, y después de unos meses de incertidumbre y preocupación, Kate Middleton comunicaba a través de un vídeo que padecía cáncer. Desde entonces, se ha mantenido alejada del foco mediático y centrada plenamente en su tratamiento. Pero, desde hace apenas un mes, ha ido recuperando su actividad pública con dos reapariciones cargadas de significado.

La primera fue el 15 de junio, con motivo del tradicional Trooping the Colour con el que se celebra el cumpleaños del rey Carlos III. Entonces, tan solo se dejó ver unos minutos en el coche de caballos y llegando al Palacio de Buckingham, pero esa imagen fue muy tranquilizadora. Y la segunda vez fue un mes después, el 14 de julio, con motivo de la final de Wimbledon.

Kate Middleton recibiendo ovación en la final de Wimbledon | Gtres

Como buena amante del tenis y como patrona de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, la Princesa de Gales no se quiso perder este campeonato en el que finalmente ganó Carlos Alcaraz. De nuevo, una imagen que hizo despejar todas las preguntas y el misterio, dejando claro que la mujer del príncipe Guillermo se encuentra bien y continúa con su recuperación.

Y ahora, Kate ha vuelto a aparecer, pero en esta ocasión de forma virtual. Lo ha hecho en el Instagram oficial de la Casa Real británica y por un motivo muy especial: en señal de apoyo al Museo de Historia Natural de Londres con motivo de la apertura de sus nuevos jardines.

Kate Middleton reaparece de forma virtual | Instagram

Rescatando varias fotografías tomadas en 2021, Kate Middleton ha querido mandar un mensaje significativo en un momento clave, justo cuando su recupera su presencia pública (poco a poco). "Apoyo enormemente el compromiso del Museo de crear un espacio especial que anime a las personas de todas las edades a reconectarse con la naturaleza y aprender más sobre cómo podemos proteger nuestro mundo rural", se puede leer en una de las historias.

Pero, sin duda, el mensaje que más ha llamado la atención conociendo su estado de salud, ha sido el siguiente: "Conozco el poder de la naturaleza para apoyar nuestro desarrollo y bienestar, tanto al brindarnos alegría como al ayudarnos a mantenernos física, mental y espiritualmente saludables".

Kate Middleton reaparece de forma virtual | Instagram

Se desconocen cuáles serán los planes para verano de la Princesa de Gales, pero según han apuntado varios medios británicos, se instalará en Barmoral junto a sus hijos y el príncipe Guillermo para desconectar de la esfera pública y continuar con su recuperación.