El saludo de Carlos Alcaraz a la princesa Charlotte en la reaparición más esperada de Kate Middleton

Mientras el rey Felipe VI y la infanta Sofía disfrutaban de la final de la Eurocopa -celebrando la victoria de la Selección Española- y se reencontraban con el príncipe Guillermo y su hijo George, Kate Middleton también se convertía en noticia tras reaparecer en Wimbledon junto a la princesa Charlotte. Un día cargado de emociones en el que todas las miradas fueron a parar a Carlos Alcaraz, vencedor del torneo y que vivió un emotivo momento con la hija de los Príncipes de Gales.

Kate Middleton le entrega el trofeo de Wimbledon a Carlos Alcaraz | Gtres

Después de que el murciano derrotase a Novak Djokovic, Kate Middleton -patrona de la All England Lawn Tennis and Croquet Club- fue la encargada de entregarle el trofeo en la que ha sido su primera aparición pública después del Trooping the Colour y aún luchando contra el cáncer.

Tras esto, el tenista se reunía con la Princesa y su hija Charlotte que, emocionada y tímida al mismo tiempo, le daba la mano con una sonrisa y feliz de haber podido conocer a una de las grandes estrellas del tenis. Una imagen que ya ha dado la vuelta al mundo y que, seguro, la pequeña guardará con orgullo.

El saludo de Carlos Alcaraz y la princesa Charlotte en Wimbledon | Gtres

Además, la prensa británica ha desvelado la conversación que Kate tuvo con Carlos Alcaraz y en la que desveló que la princesa Charlotte se posicionó desde el principio del partido con el murciano. "Esta es Charlotte, ha estado animándote", le presentaba, a lo que el tenista respondía subrayando estar encantado de conocerla. "Te hemos visto mucho en la tele, así que es genial poder conocerte finalmente", decía la Princesa.

Kate Middleton le entrega el trofeo de Wimbledon a Carlos Alcaraz | Gtres

Durante esta breve conversación, Kate también le preguntó al murciano qué pronóstico tenía de la final de la Eurocopa y cuál era su jugador favorito de toda la Selección. Un momento en el que Alcaraz no dudó en señalar a Lamine Yamal, de 17 años, que se ha convertido en todo una promesa del fútbol de nuestro país.

Carlos Alcaraz se corona como vencedor de Wimbledon | Gtres

Se desconoce cuándo volverá Kate Middleton a presidir un acto público, pero lo que está claro es que la mejoría en su salud le está permitiendo volver, poco a poco, a la esfera pública.