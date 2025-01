Sara Carbonero, sobre su vida privada tras sus fotos con José Luis Cabrera: "Es muy importante respetar la intimidad"

A finales de 2024, sonaron con fuerza rumores de ruptura entre Sara Carbonero y Nacho Taboada. Rumores que, una vez más, la periodista no quiso confirmar ni desmentir para mantener su vida privada en la intimidad. Sin embargo, semanas después, volvía a ser protagonista de la actualidad al salir a la luz unas fotos con José Luis Cabrera: ¿sería su nuevo amor?

Sara ha reaparecido en la gala de la primera edición de los Premios Next Generation de la revista Men's Health, confesando a los micrófonos de Europa Press que se encuentra en un buen momento y centrada en sí misma.

Sara Carbonero en los Premios Next Generation de Men's Health | Gtres

"Estoy con mi proyecto más importante, que soy yo misma, cuidarme, recuperarme, estar tranquila, con mi familia", ha sentenciado. Fue el pasado mes de octubre cuando la periodista habló públicamente por primera vez del cáncer y, desde entonces, ha ido retomando poco a poco su asistencia a eventos, dejando claro que sigue cuidándose como el primer día.

Sin embargo, de lo que no ha querido pronunciarse ha sido de estas fotografías que publicaba la revista Lecturas, dejando en el aire si se trataba de un nuevo romance… Pero sin querer entrar en su vida personal, ni confirmar ni desmentir este vínculo con José Luis, Sara Carbonero ha sentenciado: "Con el mayor tacto te voy a decir lo de siempre. Llevo 15 años diciéndolo, de mi vida privada y personal no me voy a pronunciar. Muchas gracias por la pregunta y por todo, sé que la tienes que hacer".

Además, ha añadido que considera "muy importante respectar la intimidad" y que prefiere guardarse esa pequeña parcela de su vida más personal. Pero ¿quién es José Luis? Se trata de un amigo que le presentó Isabel Jiménez y con el que se ha visto en varias ocasiones, sin que los rumores fueran más allá de una simple amistad.

Si bien es cierto que en 2021 fue fotografiada con él y entonces negó rotundamente que fuese su nueva ilusión, hasta ahora no han vuelto a ser vinculados sentimentalmente.