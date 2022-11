Rosalía impacta con sus tres explosivos vestidos para los Latin Grammy 2022

Rosalía ha arrasado en los Latin Grammy. La cantante se ha convertido en una de las grandes triunfadoras de la noche al hacerse con cuatro de los siete gramófonos a los que optaba, incluido el de 'Mejor Álbum del Año', además de protagonizar las actuaciones más impactantes de la gala y derrochar amor con Rauw Alejandro, al que no dudó en dedicar sus éxitos confesando que estos son más especiales aun al poder celebrarlos con "el hombre de su vida".

Consciente de que podría ser una de las noches más importantes de su carrera, la cantante de 'Motomami' acaparaba todas las miradas a su paso por la alfombra roja, y no solo por su felicidad al lado de su novio, con el que lleva un año y medio de consolidada relación, sino por su espectacular look. Un impresionante vestido de Miu Miu and Anita Ko con transparencias, pedrería y una profunda abertura lateral con la que presumió de piernas.

Rosalía con un vestido de transparencias, pedrería y una profunda abertura lateral | GTRES

Además de su favorecedora media melena efecto wet, tampoco faltaron los labios en un llamativo rojo pasión y unas gafas de sol estilo retro. Y a su lado, orgulloso y sin poder ocultar lo enamorado que está, Rauw Alejandro.

Rosalía y Rauw Alejandro posan juntos en los Latin Grammy | GTRES

A lo largo de la noche no fue el único diseño que lució Rosalía, pues escogió un sexy minivestido de charol negro para subirse al escenario y poner a todos en pie con su 'Motomami', que no dudó en bailar con su novio, protagonizando el momentazo de la gala.

Rosalía durante su actuación en los Latin Grammy 2022 | GTRES

A este último se unió un deslumbrante vestido largo palabra de honor de lentejuelas doradas, con el que posó emocionada con sus cuatro Grammy Latinos: 'Mejor Álbum del Año' por 'Motomami', que ya ganó en 2019 esta misma categoría por 'El Mal Querer'; 'Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum', 'Mejor Álbum de Música Alternativa' y 'Mejor Diseño de Empaque'.

Rosalía con un vestido largo palabra de honor de lentejuelas doradas en los Latin Grammy | GTRES

"Este es el disco que más he tenido que pelear para poder hacer. Fue duro, pero tiré para adelante, me llevó tres años hacerlo", confesaba una Rosalía emocionadísima, sin poder contener las lágrimas al subirse al escenario para recoger el premio a 'Mejor Álbum'.

Un reconocimiento muy especial que poco después dedicaba a través de sus redes sociales a Rauw Alejandro, con una declaración de amor que demuestra lo importante que es para ella el cantante: "Muchas gracias por los grammys que de momento me ha concedido la Academia, pero este año es más especial que nunca porque lo estoy compartiendo con el amor de mi vida".

