Este pasado 2 de abril, el Barclays Center de Nueva York llenaba sus paredes de fanáticos de Rauw Alejandro que esperaban ansiosos un concierto que probaba el auténtico exitazo que tiene el artista: ¡todas las entradas vendidas!

Una cita que lejos de sorprender al público por su actuación también lo hizo por la decisión que tomó el puertorriqueño antes de comenzar uno de los espectáculos más esperados de su gira.

Y es que, poco antes de dar comienzo al show el cantante quiso disfrazarse de Spiderman y, ocultando su identidad, se paseó por los alrededores del estadio donde se encontraban sus fans, con quienes no dudó en hablar sin que estos supieran quién se escondía realmente bajo del traje de superhéroe.

Ha sido el mismo protagonista quien ahora se lo ha revelado a los que se encontraban a las afueras del reciento neoyorkino con un vídeo donde muestra varias escenas del momento: ''Lo que paso antes del concierto en el 'BARCLAYS CENTER''', ha escrito junto al divertido 'reels' donde aparece un Rauw tratando de conseguir entradas de reventa para su propio concierto o tomándose fotos con sus fans.

Sin embargo, para sorpresa de todos lo mejor de la grabación no llega hasta el final. Y es que, como guinda del pastel a un vídeo de lo más cómico aparece Rosalía sosteniendo una pequeña y curiosa pancarta con la que el convertido en 'Hombre Araña' se paseó por Brooklyn y en la que se puede leer: ''Estoy soltero. ¿Me das tu número de teléfono?''.

Un comentario que, a juzgar por la reacción de la artífice de 'tra tra', no le ha hecho demasiada ilusión: ''Este cartelito a mí no me hace gracia alguna'', ha expresando en tono irónico y haciendo gala de su sentido del humor.

Lo cierto es que el momento protagonizado por el joven recuerda a la reciente entrevista de la catalana en 'El Hormiguero' donde tuvo que disfrazarse de reportera y salir a la calle para preguntarle a la multitud qué es lo que pensaba sobre ella a poco tiempo de que saliera a la luz su último álbum, 'Motomami'.

Seguro que te interesa...

Rosalía vino a España para su entrevista en 'El Hormiguero' acompañada de su novio Rauw Alejandro