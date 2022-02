Rosalía se atreve con un cambio de look radical y se tiñe el pelo de rojo

Todo menos discreto. Así ha sido la elección de Rosalía para seguir presentando su nuevo disco, 'Motomami'. Un trabajo que poco a poco va saliendo a la luz de la mano de los temas que empiezan a sonar dentro y fuera de nuestras fronteras. Unas propuestas musicales que mezclan diferentes estilos y sonidos que son el resultado de "una experiencia muy grande", tal y como manifestó la artista y donde ha querido materializar "una carta de amor a todas las músicas que quiero que sean mi carrera".

Estos últimos meses la cantante se ha encontrado en el centro de todas las miradas con sus letras, los comentarios virales y la portada del nuevo álbum que dejó a todos sin palabras tras posar únicamente con un casco de moto, sin ropa cubriéndose con sus manos y tapada por un grafiti con el título del disco en rojo.

Ha sido precisamente ese color, el que en muchas ocasiones ha caracterizado y protagonizado sus estilismos, el que ahora ha elegido para lucir, pero no con la ropa, sino en su cabello. Una apuesta de lo más arriesgada que ya ha conseguido casi 2 millones de 'me gusta' en Instagram, tras su última publicación donde se pueden ver una sucesión de imágenes en las que la catalana presume de su nuevo y radical look capilar.

Entre sus más de 18 millones de seguidores ya ha causado furor, recibiendo múltiples comentarios que manifiestan lo bien que le queda y lo acorde que va con la estética de su proyecto. No sabemos si es algo temporal o si la cantante permanecerá con ese rojo pasión, pero lo que está claro es que no tiene miedo a arriesgar y atreverse con las últimas tendencias.

Manteniendo su raíz de color natural, el llamativo rojo ha pillado por sorpresa a muchos, que en lugar de prestar atención a la vestimenta de la joven de 28 años, han quedado enmudecidos por el inesperado cambio. Rosalía ha dejado ver cómo será la vestimenta de su próximo videoclip. Tops con cortes asimétricos en rosa y en negro, shorts con tiras que recorren sus muslos hasta llegar a sus rodillas, calcetines blancos y unos tacones de infarto.

Rosalía posa con su pelo nuevo | Instagram Rosalía

Todo un desafío estilístico y musical en el que se embarca la artista este año, y en el que promete seguir sorprendiendo y regalando imágenes y temas tan novedosos, llamativos y con su seña de identidad que hace que sea reconocida por todos dentro y fuera de nuestro país.

Seguro que te interesa...

Rosalía descubre su Instagram privado: fotos sin ropa e íntimos momentos con Rauw Alejandro