Los restaurantes de Madrid a los que suele ir María Pombo (incluido el de su padre)

María Pombo, como toda influencer de éxito, ha publicado en sus redes una recomendación de restaurantes de los que nunca se cansa, ya que ha hecho el famoso 'Preguntas & Respuestas' en sus historias de Instagram y un usuario le ha pedido: "Restaurantes en Madrid que recomiendes".

En respuesta a esta petición, Pombo les ha ofrecido una lista de seis locales de Madrid a los que va con mucha frecuencia ya que son sus favoritos. "En Madrid hay tanta oferta que mi lista nunca acabaría. Pero esto son los restaurantes de los que nunca me canso", escribía en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2,4 millones de seguidores, justo antes de enumerar su TOP 6 de los mejores restaurantes de Madrid.

El primer lugar, lo ocupa 'Camino Food & Drinks', el restaurante del padre de María, que asegura que es su "favorito", y no tarda en aclarar que no es porque sea el de su progenitor: "Os prometo que no es porque sea el de mi padre".

En segundo lugar la influencer opta por un restaurante japonés: 'Sushi99'; el tercer lugar lo ocupa 'Leña', el restaurante del grupo del chef con tres estrellas michelín, Dani García.

El cuarto puesto es para la cadena de restaurantes 'New York Burger'; en quinto lugar, María apuesta por un restaurante italiano: 'Lazzarella'; y por último, el puesto sexto puesto se lo lleva 'Charrua'.

Tal y como se puede observar, Pombo hacía una recomendación muy variada, en la que incluía varios restaurantes en los que ofrecen tipos de comidas muy diferentes, por lo que se intuye que a la influencer le encanta probar diferentes sabores.

Además, hace poco tiempo la famosa influencer sacó al mercado una aplicación para encontrar restaurante fácilmente.

