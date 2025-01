La respuesta de Isa Pantoja en inglés cuando le preguntan por la investigación judicial a su prima Anabel

La actualidad del mundo del corazón se ha visto sacudida tras la investigación que ha abierto la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma.

La pequeña ingresó en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el pasado 9 de enero y todo hacía indiciar que su estado de salud era preocupante, con casi toda la familia Pantoja acudiendo a la isla a visitarla. Sin embargo, Alma fue dada de alta dos semanas después y ya se encuentra sana en su casa.

Anabel Pantoja | Cordon Press

Sin embargo, ante la gravedad de las informaciones que han salido a la luz y los rumores que han surgido, la influencer decidió romper su silencio a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

Mientras esto ocurría, Isa Pantoja reaparecía el desfile de la diseñadora Aurora Gaviño en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca, SIMOF, en Sevilla, y allí se ha enfrentado a las preguntas de la prensa por el delicado trance que está viviendo su prima.

Isa Pantoja atendiendo a los medios | Gtres

"No tengo nada que decir. Ella ya lo ha dicho, ¿no? Yo no he visto su vídeo, pero sé lo que he hablado con ella y para mí se queda. No quiero decir nada más. Me parece genial porque es su tema, que ella hable lo que considere de lo suyo, pero yo no tengo nada que opinar ni decir, la verdad", ha defendido de forma tajante.

Isa Pantoja con la prensa | Europa Press

Su alegato no ha acabado aquí ya que, ante la insistencia de los reporteros para averiguar si había hablado con su prima o si tiene intención de volver a Canarias para arroparla, Isa ha demostrado su manejo del inglés protagonizando una escena surrealista: "O sea, I don't want to say anything to nobody, do you understand? (No quiero decirle nada a nadie ¿entiendes?) En inglés. A ver si lo entendéis, por favor, o sea, no quiero decir nada".

"No me han dicho que no hable, yo hablo de mi embarazo, de mí y de mi encuentro con mi hermano, o mi reconciliación, mi no reconciliación, lo que sea. Pero de Anabel no quiero decir nada por respeto y porque creo que le corresponde a ella, es un tema súper delicado, pero está todo bien de nuestra parte. Bueno, de mi parte hacia ella y de ella hacia mí. Y es que no sé qué más decir. Sé que ha hecho un comunicado, que me has dicho tú, no lo he visto porque estaba entrando aquí, entonces ahora lo veré y todo. Pero por mi parte está genial con ella. Y la apoyo en absolutamente todo y ya está", ha zanjado, dejando claro que apoya en todo a su prima.