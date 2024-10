Relaciones LAT: Irene Villa desvela cómo llevará la convivencia con David Serrato tras su boda

Irene Villa y David Serrato han protagonizado una de las bodas más comentadas del año, no solo por el cariño que se tienen, sino también por la particular dinámica de su relación. Después de más de tres años de noviazgo, la pareja sigue optando por una relación LAT (Living Apart Together), en la que cada uno vive en una ciudad distinta, pero eso no ha sido un obstáculo para su felicidad.

El 21 de septiembre de 2023, Irene y David formalizaron su unión en el Monasterio de Santa María de la Vid, en Burgos, en una ceremonia íntima, rodeados de su círculo más cercano. Sin embargo, ambos deseaban compartir su felicidad con más amigos y familiares. Por ello, organizaron una segunda celebración el viernes pasado en el Mirador de Cuatro Vientos del Real Aeroclub de España, en Madrid. Esta vez, la fiesta fue mucho más multitudinaria, con cientos de invitados, muchos de los cuales no pudieron asistir al primer enlace.

Durante la celebración, Irene Villa compartió con los medios su emoción y alegría por poder reunir a tantas personas importantes en sus vidas. "Hoy es la boda más social, en todos los sentidos", comentó con una gran sonrisa, mientras destacaba lo feliz que estaba de poder compartir este momento tan especial con tantas personas queridas. Además, la pareja aprovechó el evento para visibilizar la labor de Gastronomía Solidaria, una organización benéfica a la que destinaron las donaciones de esta segunda celebración.

El secreto detrás de su relación LAT

Lo que hace única la relación de Irene Villa y David Serrato es su dinámica de vida como pareja LAT. Aunque Irene reside en Madrid con sus tres hijos, fruto de su matrimonio anterior con Juan Pablo Lauro, y David vive en Soria por motivos laborales, ambos han sabido llevar su relación con éxito. Prueba de ello es lo felices que se han mostrado en su reciente boda.

"Somos una pareja moderna. Llevamos tres años así, viviendo en ciudades distintas, y la verdad es que funciona perfectamente", explicó David en la postboda. Para ellos, la clave es la armonía entre la convivencia y la individualidad: "Pasamos muchísimo tiempo juntos y además tenemos ciertos periodos de espacio para que cada uno viva su libertad, que no libertinaje". "Algo que muchas parejas no pueden disfrutar, especialmente cuando tienen hijos", añadió Serrato.

Irene Villa y David Serrato | Gtres

Planes de convivencia futura: ¿Juntos o separados?

A pesar de lo bien que han llevado su relación LAT hasta el momento, Irene Villa dejó entrever que la convivencia podría estar más cerca de lo que parece. "Desde que nos casamos en septiembre, hemos pasado mucho tiempo juntos, y la verdad es que ya no quiero separarme de él. Así que a ver cómo lo hacemos. Tengo tres hijos, y él su trabajo en Soria. Creo que estaremos mitad y mitad", reveló la escritora.

Por su parte, David Serrato no descarta cambios en su situación actual, aunque prefiere dejar que todo siga fluyendo de manera natural. "Cuando las cosas van tan bien, no hay necesidad de hacer grandes cambios. Pero quién sabe, quizá en un tiempo lo replanteemos", confesó. Ambos coinciden en que su relación está en un punto idílico y que, por ahora, prefieren disfrutar del momento sin presionarse con decisiones definitivas.