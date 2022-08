Irene Villa habla sobre la relación de su exmarido Juan Pablo Lauro con Nuria Fergó: "Ya lo sabía"

La inesperada relación sentimental entre Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa, pilló a todos por sorpresa cuando la cantante publicaba en sus redes sociales dos imágenes que no dejaban lugar a dudas de su noviazgo. Unas imágenes dónde aparecían de lo más sonrientes y pasionales, dándose un beso.

Aunque su relación se confirmó en ese momento, al parecer llevaban varios meses saliendo. Ahora, Irene Villa ha dado su opinión a los medios sobre la nueva compañera de vida de su exmarido y padre de sus tres hijos, Carlos, Pablo y Eric, confesando que: "Yo ya lo sabía. Cuando tienes una custodia compartida tienes que hablar continuamente, y yo me alegro, que triunfe el amor, cada uno elige a su pareja y que hayamos elegido fenomenal".

Irene Villa | gtres

Irene Villa se separó de Juan Pablo hace 4 años, y desde entonces, ha deseado lo mejor para él. Reconoce que se enteró de su relación con Fergó por sus hijos y asegura que está feliz de que los niños estén cómodos con Nuria: "No conozco a Nuria como para opinar de ella, pero me da mucha tranquilidad que mis hijos estén bien".

Irene, también tiene pareja, David Serrato, que también guarda una relación muy cercana con sus hijos y al que también conoce Juan Pablo. "Ojalá todas las parejas que deciden divorciarse lo lleven así, aunque me estoy dando cuenta que la sociedad no lo entiende, pero al final lo que nunca falla es el amor infinito", apunta.

Y es que por el momento, todo va viento en popa, tanto con los niños como con sus parejas. De hecho, Irene está apunto de cumplir el primer aniversario con Serrato, y se sincera diciendo que está disfrutando mucho y que "ha pasado un año volando y estoy feliz no, lo siguiente. No creía en la media naranja ni en el flechazo y todo ha llegado de momento. Ojalá sea amor infinito".

La periodista se encuentra totalmente enamorada de David, y ya ha adelantado que no descarta volver a pasar por el altar con él: "Por qué no... no lo descarto. Nunca he sido de pensar en amor eterno, pero a veces... nunca he conectado de la forma con que lo he hecho con David. De momento disfruto del momento y que sea lo que tenga que ser" concluye.