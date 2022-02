La relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se consolida y la infanta Cristina cierra la puerta por completo

Hace poco más de un mes, el pasado 19 de enero, una conocida revista publicaba unas fotografías de Iñaki Urdangarin en actitud cariñosa con una mujer llamada Ainhoa Armentia, que hacían saltar 'por los aires' su matrimonio con la infanta Cristina. Cinco días después de salir a la luz esta amistad entre el vitoriano y su compañera de trabajo en la consultoría en la que ambos trabajan, los exduques de Palma anunciaban a través de un escueto comunicado la ''interrupción de su relación matrimonial''.

Desde entonces, numerosas informaciones: Urdangarin estaría arrepentido de este 'desliz', habría roto su 'amistad' con Ainhoa Armentia y estaría intentando conseguir el perdón de Doña Cristina y retomar su matrimonio.

Algo que este miércoles ha quedado bastante claro que no sucederá ya que, como publica la revista '¡HOLA!', el exjugador de balonmano no solo continúa su relación con su compañera de trabajo, sino que la ha afianzado. Y, en la misma línea, la revista 'Lecturas' asegura que la infanta no está dispuesta a perdonar al padre de sus hijos y su "intención de divorciarse es irrevocable".

Según esta última publicación, Doña Cristina se siente "ultrajada" al escuchar por parte de los periodistas que sigue enamorada de Iñaki y tiene claro que "no va a haber ni reconciliación ni perdón". "El disgusto y el enfado han sustituido al amor", desvela Pilar Eyre, afirmando que si la hermana de Felipe VI todavía la alianza de casada es "porque respeta la institución del matrimonio y no tiene nada de qué avergonzarse".

Mientras tanto, la primera revista mencionada publica unas imágenes exclusivas que demuestran que la relación de Urdangarin y Ainhoa continúa después de que ambos hayan puesto sus vidas "en orden" y hayan dado las explicaciones pertinentes tanto a la infanta y a sus hijos, en el caso del vitoriano, como a su marido y su entorno cercano (que la ha arropado en todo momento), en el caso de Armentia.

La incipiente pareja ha consolidado su relación en las últimas semanas y según desvela el último medio al que hacíamos referencia no solo entran y salen juntos de la oficina en la que ambos trabajan, cuando antes evitaban coincidir, sino que comparten aficiones en su tiempo libre e incluso van a clases de yoga a la misma hora; y a pesar de que abandonan por separado el local de lo más sonrientes, no dudarían en despedirse con un cariñoso beso en su interior, como publica la revista.

Unas reveladoras imágenes que demuestran que la separación de los exduques de Palma no tiene marcha atrás y que la 'amistad especial' de Iñaki y Ainhoa se ha consolidado a pasos agigantados en las últimas semanas y, lejos de esconderse, la incipiente 'pareja' pasa cada vez más tiempo junta.

