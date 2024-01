La reflexión de María Castro sobre las ganas que tiene de que termine su tercer embarazo: "Sabiendo que no habrá más, tengo más prisa"

El tercer embarazo de María Castro está siendo una auténtica montaña rusa para la actriz. Aunque está viviendo esta etapa con la mayor positividad posible y disfrutando del proceso, no está siendo fácil. Y ahora ha confesado, a sus 25 semanas, que quiere que se termine ya y poder exprimir al máximo esta nueva maternidad.

"Cada embarazo es distinto y este no iba a ser menos", ha comenzado expresando en un post junto a una nueva fotografía de su embarazo en la que se puede apreciar cómo ha crecido su barriguita.

Sin embargo, para la actriz, en este embarazo ha experimentado un sentimiento que en los otros dos no: "Nunca tuve prisa porque terminasen… De Maia me sentía segura embarazada, porque pensaba: embarazada sé estar, lo de ser mamá ya será otro cantar".

Lo mismo le pasó con su segunda hija, Olivia, cuyo embarazo llegó en plena pandemia: "No tengo prisa por conocer de primera mano la aventura de gestionar para dos un tiempo que ni tengo ahora". Eso no quita que no quisiera en su momento dar a luz y conocer a las pequeñas, pasar tiempo con ellas y experimentar esta nueva etapa: "Pero sin prisa".

Un sentimiento que no ha sentido en este tercer embarazo, pues como ha explicado, el tiempo el aprieta más que nunca, confesando además que será la última vez que disfrute del proceso de gestación: "Aun sabiendo que es el último embarazo (porque lo sé, no quiero someter al cuerpo a más de tres cesáreas y someterlo otra vez a tanta medicación por la que tengo que pasar), las últimas pataditas dentro de ti, la última vez que mi corazón latirá junto a otro… sabiendo que no habrá más, tengo más prisa".

Y es que, si algo ha deseado siempre María ha sido formar una familia numerosa con su compañero de vida, José Manuel Villalba. Pero después de cinco meses de embarazo, con sus pros y sus contras, y tras superar una última gripe que la ha mantenido en la cama durante varios días, la actriz ha cambiado su pensamiento respecto a la maternidad: "Esta gripe me ha dejado también muy cansada y con menos fuerzas para tirar del carro con bebita dentro…Y me creo yo (porque eso creo) que fuera será más fácil".

Pero, si hay algo por lo que tiene prisa, es por saber a ciencia cierta que todo ha salido bien: "Y ya solo, solo con muchísimas comillas, queda criarlas fuera". Una "aventura" que está deseando experimentar, porque pese a haber tenido ya dos pequeñas, con tres la vida -seguro- le cambiará por completo: "Oigo de todo. Los mensajes más positivos que dicen: el segundo te ata las manos y el tercero te las libera (supongo que se refieren a que por fuerza se tiene que criar con menos atenciones) Y también los mensajes más negativos que exclamas directamente que estamos locos". Y María Castro ha decidido no hacer caso a ninguno y esperar a vivir esta tercera maternidad.