María Castro explica la razón por la que tiene que dar a luz en la semana 37: "Como ya sé el dolor que es, a soportarlo"

El 2023 se termina para María Castro con un miembro más en su numerosa familia, pues cabe recordar que hace tan solo un mes anunció que estaba de nuevo embarazada. "Otra vez nuestro corazón se va a transformar mágicamente por dentro para coger el amor incondicional que solo una nueva vida te inyecta".

En este proceso, la tercera vez experimentando la maternidad, la actriz ha ido compartiendo con sus más de 900 mil seguidores cómo está siendo el día a día. Y ahora, ha respondido a la pregunta más cuestionada de su embarazo: por qué tiene que parir la semana 37.

María Castro habla de su embarazo | Instagram

"¿Por qué nace en la semana 37 y no en la 40 o a saber cuándo? No solo es por la heparina", ha empezado respondido a través de su cuenta de Instagram. Como ya comentó hace unas semanas, tiene que pincharse heparina cada día para que no se le formen coágulos por un problema que sufre desde joven. Eso sí, días antes de salir de cuentas, le bajarán la cantidad por si hay alguna emergencia que no se desangre: "Me lo bajan poco a poco para estar protegida de tener trombos, pero en el límite de que no pase nada si hay que abrir. En caso de emergencia hay un antídoto también que la contrarresta".

Tras esta explicación, la actriz ha pasado a explicar el motivo por el que tienen que programarle el parto en la semana 37. Y es que, se trata de su tercera cesárea, por lo que la cicatriz tiene riesgo de abrirse con facilidad: "En el embarazo está súper tirante y en cada contracción sufre. Ellos no tienen forma de saber cuánto está sufriendo o si hay riesgo de que se abra".

Además, ha contado la experiencia que tuvo con su hija Olivia, que intentó que fuera un parto vaginal porque la niña estaba bien colocada, pero terminó pasando por quirófano: "Bajamos a quirófano, me abrió y me dijo: menos mal que hemos bajado porque esto estaba tan tirante que te he abierto la cicatriz con los dedos. Sabía que si había una tercera, cesárea segura. Pero bueno, como ya sé el dolor que es… a soportarlo a cambio de una nueva vida".

María Castro está casi de seis meses. Se espera que a finales de marzo dé la bienvenida a la tercera hija que tendrá en común con José Manuel Villalba, con el que acaba de cumplir 10 años de relación.