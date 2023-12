María Castro celebra su 42 cumpleaños con un emotivo mensaje para sus hijas: "Gracias por haber llegado para revolucionarlo todo"

María Castro está de celebración. La actriz ha soplado las velas por su 42º cumpleaños y lo ha hecho "rellena y rodeada de amor", como ha compartido con sus seguidores. Y es que, en esta nueva vuelta al sol le acompaña un miembro más de la familia, pues cabe recordar que está embarazada.

Con un post junto a su marido y sus dos hijas, María ha pedido como deseo que esta aventura que le espera vaya tan bien como ha ido hasta ahora. "Gracias José Manuel por dejarte llevar por mis deseos de familia numerosa y mi locura de vida, y gracias por el desayuno sorpresa de esta mañana… venir a trabajar con la velita ya soplada es un PLUS", le ha dedicado a su pareja.

La actriz no ha querido perder la oportunidad de dar las gracias a sus hijas "por haber llegado para revolucionarlo todo" y, sobre todo, por haberla hecho entender que "no todo era tan importante, ni tan vital". María Castro y José Manuel han formado una bonita familia de la que presumen siempre que la ocasión lo merece y esta vez no iba a ser menos.

"Nuestra arma siempre será escucharnos, con la paciencia por bandera y respetarnos (aunque a veces no nos entendamos), porque hemos venido a este mundo distintos e imperfectos… y precisamente ahí está la magia de la vida", ha subrayado.

Además de agradecer los cientos de mensajes de felicitación que ha recibido -sus "papis siempre los primeros"-, la actriz ha dedicado unas palabras a sus hermanos y a sus progenitores: "Ni en 100 vidas podría devolveros lo que me habéis dado a mí: empezando por mi vida y terminando por entregarme la vuestra".

Eso sí, tiene claro que quien se ha ido de su vida ha sido porque ya no merecía formar parte de esta: "Incluso gracias a los que no quieran ni vayan a felicitarme, porque eso significará que en el momento idóneo han salido de mi vida… lastres fuera".

Un año más, 42 años, y María Castro sigue igual, derrochando positividad, con ganas de comerse la vida y con un futuro familiar que no puede hacerle más feliz: "Feliz cumple pa mí".