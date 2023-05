La reflexión de María Amores sobre su relación con Ion Aramendi tras 12 años de matrimonio: "Se pierden algunas cosas"

El pasado mes de abril, María Amores, mujer de Ion Aramendi, comunicó a través de su perfil de Instagram que tanto ella como su hijo mayor, Ion, habían hecho su Primera Comunión. Una doble celebración que poca gente conocía, ya que la periodista no quería robarle ningún tipo de protagonismo a su hijo.

En la publicación que compartió, la comunicadora explicó que desde que era muy pequeña, a pesar de no haber recibido una educación religiosa, siempre ha sido "muy espiritual". A los 14 años decidió bautizarse de manera voluntaria, y el siguiente pasó sería la Primera Comunión, algo que la periodista quería que fuese especial, por lo que pensó que hacerla junto a su hijo sería un gran recuerdo para ambos y que les mantendría mucho más unidos.

María Amores con su hijo Ion | Instagram

Hace tan solo unas horas, María y Ion celebraban su aniversario de bodas, y es que hace 12 años desde que la pareja se dio el 'sí quiero' y comenzó a formar su bonita familia. Para celebrar está ocasión tan especial, la periodista le ha dedicado una bonita felicitación a su marido, y es que ha compartido con sus seguidores una imagen de Ion en el tren en una situación en la que parece que no era consciente de que su mujer le estuviese haciendo una foto y ha escrito:

"Hoy hace 12 años que nos casamos. Y qué 12 años... Nos han pasado muchas cosas increíbles, nos hemos reproducido bastante bien y nos casaríamos hoy otra vez sin dudarlo. El tiempo pasa y las relaciones se van transformando, se pierden algunas cosas mágicas de los inicios y se van ganando otras que valen oro. Las primeras citas son inolvidables, esa ilusión , esos nervios, esa 'angustia' de no saber si todo eso que sientes es recíproco. Esa pasión desmedida, ese saborear cada beso y grabar cada mirada... No diré que lo echo de menos porque estoy fenomenal, soy muy feliz en esta fase de mi vida y de mi relación, pero a veces me sorprendo a mí misma mirando a Ion desde la distancia, desde lejos, sin que me vea, pensando que me encantaría si no le conociera y sabiendo que, conociéndole como le conozco, me gustaría conocerle una y otra vez en diferentes situaciones porque me chiflaría en cualquiera de sus versiones... eso sí, mejor que no estuviera casado...".

Unas palabras con las que María ha dejado claro que, aunque durante estos 12 años su relación con Ion ha podido cambiar y no ser como al principio de la relación, está muy feliz con su marido y todo lo que han construido juntos. Además, ha confesado que a pesar de conocer al periodista muy bien, le encantaría poder seguir conociéndole en distintas versiones, y que seguro que todas las facetas de él le encantarían.