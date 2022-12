La reflexión de Jessica Bueno sobre sanar el corazón tras su ruptura con Jota Peleteiro

Durante las dos últimas semanas la crónica social ha estado volcada en Jota Peletiro y Jessica Bueno, pues quienes durante una década fueron uña y carne, ponían fin a su relación.

El primero en confirmar la ruptura de la pareja era Jota Peleteiro y lo hacía publicando un comunicado que parecía escrito por ambos.

Lejos de pronunciarse, Jessica Bueno dejó pasar unos días antes de subir exactamente el mismo texto que quien fue su otra mitad y todo apunta a que la modelo tenía mucho que asimilar.

Ambos coincidían en que se trataba de un divorcio "amistoso" y que se quedaban "con los buenos momentos", pero lo cierto es que la ex de Kiko Rivera ha publicado algunos mensajes muy emotivos en estos últimos días.

Los mensajes en cuestión llegan en forma de pequeñas frases, pero dicen mucho acerca de cómo se encuentra. Así, hace unos días la veíamos reflexionar con un "voy a quererme" y esta vez se ha pronunciado acerca de sanar.

Un corazón roto, un corazón herido, es algo que no se arregla con facilidad. No basta con despertarse al día siguiente, pues los sentimientos no se evaporan al instante y esto es algo que Jessica Bueno parece conocer muy bien.

Con un carrusel de fotos donde se ve a la modelo posando junto a un caballo, Country, Jessica añadía la frase que muchos han comentado: "Los caballos tienen un corazón tan puro que nos ayuda a sanar el nuestro".

Sin duda, esta frase deja entrever que la ya ex de Jota Peleteiro no está pasando un buen momento y que su corazón aún tiene mucho que sanar.

Sus seguidores se han volcado en ella y no han dudado en demostrarle, una vez más, que cuenta con todo su apoyo.

Entre ellos se lee: "De todo se sale", "te quiero arriba", "en un futuro me gustaría verte feliz nuevamente", "pasa tu duelo como puedas, que el sol brillará de nuevo".

