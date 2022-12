El sentido mensaje de Jessica Bueno tras el anuncio de su separación de Jota Peleteiro: "No tengo palabras"

Días después de circular lo que ya parecía todo un secreto a voces, las redes de Jota Peleteiro ponían fin a los comentarios de los que se llevaba especulando. Así, "tras un periodo de reflexión y dos meses de separación física" el exfutbolista confirmaba "con el fin de evitar malos entendidos" su divorcio de Jessica Bueno tras nueve años juntos y dos hijos en común.

Un anunció de lo más inesperado puesto que pocos días antes la sevillana compartió diferentes recuerdos junto a su marido y sus hijos a través de sus Instagram Stories. A partes iguales sorprendió también el hecho de que, a diferencia de otros comunicados de separación de los que nos hemos hecho eco con otras personalidades, tan solo fue el gallego el que, a modo unilateral, reveló su decisión de tomar caminos por separado.

Ahora, la modelo, sin "palabras para agradecer tanto cariño" recibido, ha querido compartir un sentido mensaje de agradecimiento: "Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón".

Jessica Bueno agradece el cariño recibido tras el anuncio de su separación | Instagram (jessica_bueno)

Jessica Bueno reacciona al comunicado de Jota Peleteiro

Minutos después de que su ya exmarido compartiera públicamente la noticia de su separación, la modelo reaccionaba a través de sus redes con dos llamativos y misteriosos mensajes. Asegurando que "la verdad solo tiene un camino", Jessica Bueno compartía más tarde que "todos merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable".

Seguro que te interesa...

Jessica Bueno enseña el antes y el después de su primer retoque estético en la cara